Grüne wollen mehr Aufenthaltsqualität in Wertingen schaffen

Das geht ihrer Ansicht nach vor allem mit weniger Autoverkehr in der Innenstadt, speziell am Marktplatz. Wirtschaftsvertreter in der Zusamstadt wollen das vehement verhindern.

In Sachen Verkehrsberuhigung am Marktplatz prallen in Wertingen mittlerweile offen Meinungen aufeinander. Die Grünen starten nun einen neuen Vorstoß. Der derzeitige Strukturwandel in der Innenstadt von Wertingen erfordere ein grundlegendes Umdenken. Nach Meinung der Stadtratsfraktion müssten die Bedenken der Wirtschaftsvereinigung Wertingen (WV), die ein Ausbluten der Innenstadt befürchtet, ernst genommen und in die Überlegungen der Verkehrsplanungen einbezogen werden. Zu Recht sorgten sich die Mitglieder der WV um den Einzelhandel, nachdem einige Geschäfte und Gastronomie leer stehen und der Drogeriemarkt Müller im Herbst aus dem Zentrum an die Industriestraße umsiedeln will.

Grüne: Haben das Thema wieder ins Rollen gebracht

"Es waren die Grünen, die Anfang 2020 die unbefriedigende Verkehrssituation auf dem und rund um den Marktplatz im Stadtrat aufgegriffen und somit ein altes, nicht gelöstes Thema wieder ins Rollen gebracht haben", heißt es in einer Pressemitteilung. Der Marktplatz war zum reinen Parkplatz mutiert und diente vor allem dem Durchgangsverkehr. Darunter litt die Aufenthaltsqualität von Frühling bis Herbst. Inzwischen wurde im Stadtrat der Arbeitskreis Verkehr gegründet und ein – gescheiterter – Versuch unternommen, mit der Änderung von Verkehrszeichen die Situation zu verbessern. Dass ein Verkehrsschild alleine die Situation nicht verbessern könne, das sei die Erkenntnis, die der Arbeitskreis mithilfe des Planungsbüros Modus Consult und dessen zwischenzeitlichen Untersuchungen gewonnen habe. Die Schlussfolgerung der Grünen: "Es muss grundlegender und großräumiger gedacht werden."

Rückblick: Die Wirtschaftsvereinigung hat kürzlich ebenfalls ihre Sorgen um die niedrige Frequenz an zahlenden Kundinnen und Kunden in der Wertinger Innenstadt geäußert. Der Vorstand stellt sich aber vehement gegen eine etwaige Sperrung des Marktplatzes für den Autoverkehr. Denn die Meinung der Geschäftsleute ist, man schneide damit nicht nur die Geschäfte am Marktplatz ab, sondern die gesamte Zugänglichkeit der Innenstadt vonseiten des Thürheimer Tors aus. Wertingen sei nach Ansicht der WV keine "Flanierfußgängerzone" mit einer großen Anzahl von Geschäften und Verweilmöglichkeiten, sondern eine Kleinstadt, die von Menschen aus dem Umland hauptsächlich mit dem Auto angefahren werde - gerade auch, um zu den Ärzten in der Stadtmitte oder in die Apotheken zu gehen.

Dass sich weniger motorisierter Verkehr negativ auf die Verkäufe auswirken würde- das sehen die Grünen anders. Für die Öko-Fraktion gelte grundlegend, dass die Ziele einer Verkehrswende nicht aus den Augen gelassen werden dürfen. Gerade in der Innenstadt müsse diese möglich sein, wie es zahlreiche Beispiele aus anderen Städten vergleichbarer Größe zeigen. Die Förderung von Fuß- und Fahrradverkehr, Sicherheit für Fußgänger, Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität und somit Kundenfreundlichkeit seien entscheidende Merkmale, um eine Innenstadt am Leben zu erhalten und den Einzelhandel zu stärken.

Der Verkehr ist seit Langem ein großes Thema in der Zusamstadt

Das oftmals kontrovers diskutierte Thema Autoverkehr, dem die Wirtschaftsvereinigung eine außerordentliche Bedeutung zuspricht, muss nach Meinung der Grünen neu gedacht werden. Die WV mache ihr Wohl und Wehe ausschließlich vom Auto abhängig. Wie aber soll es funktionieren, dass jeder und jede mit dem Auto direkt vor das entsprechende Geschäft fährt, in dem er oder sie einkaufen will? Und wie sieht dann eine solche Innenstadt aus? Nur Autos und Parkplätze? Dieses System gehört der Vergangenheit an, sind die Grünen überzeugt. Wertingen verfüge bereits über eine große Zahl von Parkplätzen rund um das Zentrum – die Ausgangslage für den ruhenden Verkehr sei also jetzt schon günstig.

Was jetzt noch geschehen müsse, sei eine sinnvolle Verkehrslenkung, die den unnötigen Durchgangsverkehr reduziert. Der Marktplatz sollte dabei besonders in den Fokus genommen werden. Auch eine weiträumige, durchgehende Geschwindigkeitsbegrenzung müsse möglich sein. (mit elhö, AZ)