Grünen-Stadträtin widerspricht Wertinger "Niedergang"

In einem offenen Brief schrieb ein Wertinger Bürger über den aus seiner Sicht schlimmen Zustand der Stadt. Nun bezieht Stadträtin Hertha Stauch Stellung.

Es war ein offener Brief an Bürgermeister Willy Lehmeier, den der Wertinger Anwalt Herbert Königbauer verfasst hat und in dem er den "Niedergang" Wertingens beschrieb. Von Leerständen war da die Rede, von geschlossenen Gasthäusern, fehlender Fröhlichkeit und "unwichtigen Maßnahmen" für die Stadt, wie etwa die anstehende Probephase einer neuen Verkehrsregelung am Marktplatz.

Nach Willy Lehmeier, seiner Sekretärin Verena Beese und Wirtschaftsförderin Alexandra Killisperger reagiert nun auch Stadträtin und Grünen-Vorsitzende für den Ortsverband Wertingen-Zusamaltheim auf den Brief. "Als Bürgerin der Stadt Wertingen, die dort mitten im Zentrum aufgewachsen ist, möchte ich der diffusen Gefühlslage von Herrn Herbert Königbauer über den vermeintlichen 'Niedergang' der Stadt vehement widersprechen", schreibt sie in ihrer Stellungnahme. Es handele sich um ein Stimmungsbild, das der Verfasser aus seiner ganz persönlichen Sicht zum Besten gebe, die Fakten sprächen dagegen.

Der offene Brief eines Wertingers an den Bürgermeister sorgt für Gesprächsstoff

"Wertingen hat in den letzten Jahrzehnten an Einwohnern und Einwohnerinnen zugenommen. Warum zieht es die Menschen nach Wertingen? Weil besonders junge Familien dort die notwendige Infrastruktur vorfinden – vom Kitaplatz bis zum Gymnasium", so Hertha Stauch. Es gebe ein funktionierendes Vereinsleben, Freizeiteinrichtungen und ein außerordentliches Angebot an kulturellen Veranstaltungen. Musikschule, die Stadtkapelle und ihre Orchester, die Buhlstiftung, die Gitarrenfreunde und die städtische Galerie seien es unter anderem, die das Leben in der Stadt bereicherten. "Das Wertinger Jugendzentrum ist über die Stadt hinaus bekannt, und Initiativen wie das Catering der Pfarrjugend finden zahlreichen Zuspruch, um nur einige Beispiele zu nennen", schreibt die Stadträtin weiterhin. Im Jubiläumsjahr – Wertingen wird 750 Jahre alt – gibt es jeden Monat einen oder mehrere Höhepunkte, auf die sich Bürger und Bürgerinnen freuen dürften. Die Haushaltslage der Stadt sei im Vergleich mit anderen Kommunen komfortabel.

Wertinger kritisiert Leerstände, geschlossene Gaststätten und mehr

Der Stadtrat, indem Stauch für die Grünen Mitglied ist, bemühe sich, auf Anforderungen des derzeitigen Strukturwandels, der nicht nur Wertingen, sondern in Zeiten des Krieges ganz Europa betrifft, angemessen zu reagieren. "In einem beispielhaften Prozess der Bürgerbeteiligung – der Verwaltung sei Dank – wurden in den letzten Monaten einem Klima- und einem Verkehrskonzept der Weg bereitet", so Hertha Stauch. Wertingens Geschäftswelt verändere sich, verfüge aber immer noch über eine "gute Grundversorgung dank der Anstrengungen des örtlichen Handels, Handwerks und der mittelständischen Unternehmen". Wer Wertingen schlechtrede, der bestrafe alle Menschen, die sich täglich für das Wohl dieser Stadt einsetzten und das täten, was trotz veränderter Bedingungen möglich sei.

Abschließend schreibt die Grünen-Vorsitzende: "Ja, es gibt Tage vor allem in den Wintermonaten, an denen sich das Leben aus den Straßen zurückgezogen hat. Da lebt es sich zu Hause am warmen Kaminfeuer in den zahlreichen schönen Eigenheimen unserer Stadt sicher auch nicht schlecht." Doch kaum komme die Sonne, stünden Tische und Stühle "unserer Gastronomie" wieder im Freien. (AZ)

Lesen Sie dazu auch