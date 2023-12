Wertingen

vor 52 Min.

Im Wertinger Pfarrheim wird Heiligabend in Gemeinschaft verbracht

Plus Am 24. Dezember findet im Pfarrheim in Wertingen zum dritten Mal ein gemütliches Beisammensein statt. Jede und jeder ist dazu eingeladen.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Ein gemütlicher Heiligabend in Gesellschaft wird es werden. Der Wertinger Pfarrsaal wird festlich geschmückt sein, Christbaum und Schmuck sind bereits besorgt. Zu essen wird es Würstchen mit Kartoffelsalat und Brot geben, danach einen Gebäckteller und etwas Warmes zu trinken. "So, wie es viele von zu Hause kennen", fasst Stadtpfarrer Rupert Ostermayer zusammen. Und alle, die gerne kommen wollen, sind dazu eingeladen.

Nach 2018 und 2019 bietet der Pfarrer heuer zum dritten Mal an, den Heiligabend auf diese Art im Pfarrheim zu verbringen. In den vergangenen drei Jahren pausierte man noch coronabedingt, doch nun laufen bereits wieder die Vorbereitungen für den diesjährigen Heiligabend. Rupert Ostermayer betont: "Nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Paare und Familien sind herzlich eingeladen."

