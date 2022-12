In Geratshofen sollen mehr Gärreste lagern

Gerade wenn es um Emissionen und Immissionen geht, wird die Verwaltung bisweilen kompliziert. So auch bei einer Diskussion um ein Lager für Gärreste im Wertinger Bauausschuss.

Was in der Biogasanlage vergoren wird, bleibt als Gärrest zurück. Und diese Gärreste können oft wunderbar als pflanzlicher Dünger wiederverwendet werden, da sie etwa Kalium, Schwefel und Spurenelemente enthalten. Zu Pellets gepresst, können sie transportiert und verkauft werden.

So der Plan eines Energieunternehmens aus Wertingen-Geratshofen, das im Süden des Industriegebietes eine Biogasanlage betreibt. Die Betreiber planen nun, dieses um ein Lager für besagte Gärreste zu erweitern. Doch dieses Vorhaben geht mit einem bemerkenswert komplizierten Behördenweg einher, der auch auf einem Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Wertinger Stadtrates Platz fand.

Nachbarn sollen vor Immissionen geschützt werden

Da biologische Stoffe Emissionen (etwa Geruch) verursachen, braucht es eine Genehmigung - nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Diese Genehmigung erteilt das Landratsamt. Dieses hat in diesem Fall auch die Kommune Wertingen mit eingebunden. Um etwaige Emissionen ging es in der Diskussion unter den Mitgliedern des Ausschusses aber nicht, sondern um die baurechtlichen Gegebenheiten, die auf den Plänen der Unternehmer eingezeichnet sind. Denn dafür ist die Stadt zuständig.

Was auf diesen Plänen eingezeichnet ist, wäre, Stand heute, aber nicht im Einklang mit den Vorgaben des noch geltenden Bebauungsplanes. "Noch" deshalb, weil es für ebendiesen Bebauungsplan bereits einen Änderungsbeschluss gibt, da in der Nähe das Unternehmen Buttinette (wahrscheinlich) ein neues Logistikzentrum errichten will.

Mehrere Nachbarn haben bisher nicht unterschrieben

Noch ist der Stand der Dinge auf jeden Fall so, dass hier Gebäude nur zehn Meter hoch sein dürfen - und die Kuppel des Gebäudes wäre am höchsten Punkt 20 Meter hoch. Außerdem soll das Gebäude von einer 2,70 Meter hohen Umwallung für den Fall einer Havarie umgeben sein. Stadtrat Reinhold Wörle (Freie Wähler) wies darauf hin, dass mehrere Nachbarn ihre Unterschrift verweigert hätten. Damit behalten sie sich das Recht vor, gegen das Bauvorhaben zu klagen.

Die Stadträte lehnten das Vorhaben einstimmig ab. Bürgermeister Willy Lehmeier berichtete jedoch, dass mit den Bauherren bereits ein Gespräch stattgefunden habe und man daraus "einvernehmlich" auseinandergegangen sei. Die für das Bauvorhaben notwendigen Änderungen des Bebauungsplanes könnten in den Änderungsbeschluss eingebunden werden, sofern das Landratsamt grundsätzlich grünes Licht für das Vorhaben gibt. Stadtrat Franz Bürger junior wollte wissen, warum nicht im Vorfeld auf die Stadt zugegangen worden sei - der Rathauschef musste bei dieser Frage jedoch passen, da sich das seiner Kenntnis entziehe. Ebenso, wie auf die Frage, ob in Geratshofen nach Bau des Lagers Gärreste aus anderen Betrieben angeliefert werden. Das sei Sache des Unternehmens, nicht des Stadtrates.

Wildes Parken in Wertinger Ortsteilen

Im weiteren Verlauf der Bauausschuss-Sitzung wurde durch Aussagen der CSW-Stadträte Johann Bröll und Michael Humbauer noch deutlich, dass im Osten Rieblingens und in Hirschbach stellenweise wild geparkt wird - im Osten Rieblingens entlang einer Hecke und auf einem geschotterten Stück eines Rad- und Fußwegs in der Nähe der Hirschbacher Hütte. Bürgermeister Lehmeier versprach, dass dies untersucht und gegebenenfalls mit Halteverbotsschildern (Rieblingen) oder anderen vergrämenden Maßnahmen eingegriffen werde.