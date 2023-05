Wertingen

In Wertingen brennt eine Solarthermie auf dem Dach

Die Solarthermieanlage auf dem Dach eines Hauses im Heine-Ring in Wertingen brannte. Die Wertinger Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Plus Die Feuerwehr muss gleich zweimal zu dem Brand ausrücken. Der entstandene Schaden ist hoch. Die Anwohner werden per App gewarnt.

Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz, als am Montagnachmittag im Heine-Ring in Wertingen eine Solarthermie auf dem Dach eines Hauses brennt. Die Anlage, die laut Auskunft der Polizei im Dach verbaut war, hatte Feuer gefangen. Die Besitzer des rund zehn Jahre alten Hauses hatten den Brand am Nachmittag gegen 16.40 Uhr entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.

Wegen der Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung per App gewarnt

Wie der Kommandant der Wertinger Feuerwehr, Rudolf Eser, berichtet, stieg bereits starker Rauch aus der Solarthermieanlage, als die Feuerwehr vor Ort eintraf. Auch erste Flammen seien bereits sichtbar gewesen. Das erste Löschfahrzeug habe sofort mit der Brandbekämpfung begonnen. Außerdem wurde über die neue WarnApp Nina eine Warnung der Bevölkerung veranlasst, da es eine starke Rauchentwicklung gegeben hatte. "Die Gase des Rauchs sind krebserregend", so Eser.

