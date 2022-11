In Wertingen entstehen zwölf Wohnungen zum erschwinglichen Preis

Die Wertinger Baugenossenschaft errichtet in der Kanalstraße einen Gebäudekomplex für sozial schwächere Bewohnerinnen und Bewohner – aber jeder kann sich bewerben.

Die Wertinger Baugenossenschaft, Bauherrin und Eigentümerin des Rohbaus in der Kanalstraße, rechnet im Herbst 2023 mit der Fertigstellung des neuen Wohngebäudes mit zwölf barrierefreien Wohnungen. In Anbetracht der allgemeinen Wohnungsnot und viel zu hohen Mietforderungen kann man bei diesem Vermieter ins Schwärmen zu geraten, erfährt man vom Architekten sowie den Bauherren Details zum Wohnhaus. Erst kürzlich feierte man dort das traditionelle Richtfest. Vorstandsvorsitzender der Baugenossenschaft, Karl Hurler, sprach dabei über die vergangenen Monate, als man noch in der Planungsphase gewesen sei: "Diese Welt war vor einem Jahr noch eine ganz andere."

Erst recht nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar seien viele Fragezeichen aufgetaucht. Hurler sprach von explodierenden Grundstückspreisen, steigenden Materialkosten, unterbrochenen Lieferketten sowie von der Zinswende am Kapitalmarkt. "Wir bauen trotzdem!" Und das sei deshalb möglich gewesen, so Hurler, weil die vergangene Geschäftspolitik der Genossenschaft solide gehandhabt worden sei.

Jeder kann sich für die Wohnungen in der Wertinger Kanalstraße bewerben

Der Vorsitzende dankte auch der Stadt Wertingen, von der man das Grundstück zu guten Konditionen erwerben konnte. Hurler freute sich, "dass wir bis heute im Kostenrahmen von den insgesamt kalkulierten 3,3 Millionen Euro geblieben sind". Dies sei dem umsichtigen Wirtschaften und Arbeiten des Architekten Michael Gumpp vom gleichnamigen Architekturbüro Gumpp Heigl Schmitt sowie den beteiligten Bauunternehmen und dem "Techniker" der Genossenschaft, Xaver Rieger, zuzuschreiben. Dass die Baugenossenschaft als guter Vermieter bezeichnet werden kann, stellte Matthias Freier, Mitglied im Vorstand der Genossenschaft und Stadtkämmerer, zusätzlich unter Beweis: "Wir streben eine Kaltmiete von nur 6,90 Euro an."

Da man keine Sozialwohnungen anbiete, könne jeder Interessierte sich für eine Wohnung bewerben, so der Finanzexperte. "Allerdings", fügte Hurler hinzu, "werden wir gerade unseren älteren Bestandsmietern den Vorzug geben, sollten diese Interesse an den neuen, altengerechten Wohnungen haben." Hurler spielte auch auf den Umstand an, dass in dem dreistöckigen Gebäude ein Aufzug installiert wird. Michael Gumpp führte kurz durch den Rohbau und erklärte die Aufteilung des Gebäudes und der Wohnungen. "Sieben Dreizimmer und fünf Zweizimmerwohnungen können zukünftig in der Kanalstraße bewohnt werden, alle barrierearm beziehungsweise barrierefrei, vier auf jeder Etage." Diese seien in der Höhe etwas versetzt, sodass immer nur zwei Wohnungen sich auf ein und derselben Ebene befänden. "Das ergibt eine privatere Aufteilung auf den Etagen."

Die meisten der neuen Wohnungen in Wertingen sind barrierefrei

Gumpp deutete auf die Fensterumrandungen: "Wir haben Aussparungen für große Fenster gelassen, außerdem ist der gesamte Bau mit massivem Ziegel errichtet, was eine gute Dämmung bedeutet." Geheizt werde mit einer Luftwärmepumpe und zu den Spitzenzeiten zusätzlich mit Gas. "Außerdem installieren wir auf dem Flachdach eine Photovoltaikanlage, sodass wir eigenen Strom beziehen können." Das flache Dach werde begrünt, was dem Bau eine weitere optische Besonderheit verleihen wird. Grundsätzlich arbeite die Baugenossenschaft an dem Bau mit heimischen Firmen. So sprach denn auch Maximilian Eggert, Sohn vom gleichnamigen Bauunternehmen Gerhard Eggert aus Prettelshofen, den Richtspruch über das Haus und die Bauherren: "Es schützt sie der Herrgott jederzeit, vor Ungemach und herbem Leid."

Eckdaten zum Neubau in der Kanalstraße: Zwölf Wohnungen insgesamt, die acht größeren Wohnungen im Erdgeschoss und Obergeschoss sind barrierefrei, die vier kleineren Wohnungen im Dachgeschoss sind barrierearm.

Sieben der zwölf Wohnungen um die 80 Quadratmeter gelten als Dreizimmerwohnungen, fünf weitere zwischen 54 und 66 Quadratmeter gelten als Zweizimmerwohnungen. Laut der Wertinger Baugenossenschaft wird eine Kaltmiete von 6,90 Euro pro Quadratmeter angestrebt. Einzug ist ab Herbst 2023 geplant. Kontakt unter www.baugenossenschaft-wertingen.de. (AZ)