In Wertingen erzählt „Ursulana“ jetzt allwöchentlich Märchen in ihrem Märchenhaus

Märchen begleiten Ursula Günther seit ihrer Kindheit auf vielfältige Weise, gruselten, verzauberten und inspirierten sie. Seit vergangenem Frühling lebt sie in Wertingen. In einem Haus, das selbst schon vieles erlebt hat und in seiner Einzigartigkeit in der Laugnastraße heraussticht. Dass es sich zum Märchenhaus entwickeln würde, gleicht selbst einem Märchen – mit allen Tiefen, Weisheiten und geführten Wegen.

Die Märchenerzählerin Ursulana hat sich in das Haus in Wertingen verliebt

„Ich bin verliebt in dieses Haus“, sagt Ursula Günther, „fühle mich hier pudelwohl und freue mich jedes Mal, wenn ich vom Spazierengehen zurückkomme.“ Dass sie mit diesen Gefühlen einmal in Wertingen landen würde, überrascht sie selbst. Die ersten Jahre aufgewachsen in einem Vorort von München, machte sie sich zunächst mit ihrer Familie, dann selbst auf den Weg – vor allem quer durch Bayern. „Eine sehr unruhige, lebhafte und wilde Zeit“, sagt die 56-Jährige rückblickend, mit 30 Umzügen in 20 Jahren, in denen sie unter anderem in Wagen-Burgen lebte. Die vergangenen Jahre hatte sie gemeinsam mit ihrer Mutter auf einem Bauernhof in Niederbayern verbracht, mit Ziegen, Hühnern, Hund und Katzen. Während die Ziegen und Hühner ein neues Zuhause gefunden haben, liegt Hund Omo an diesem Nachmittag gemütlich neben ihr. Die beiden Kater Prinz und Kali haben sich ebenfalls sichtlich eingelebt, gehen ihre Wege innerhalb des Hauses.

Icon Vergrößern Hier in diesem Haus in der Laugnastraße in Wertingen verwandelt Ursula Günther das Erdgeschoss in eine Märchenwelt. Foto: Birgit Hassan Icon Schließen Schließen Hier in diesem Haus in der Laugnastraße in Wertingen verwandelt Ursula Günther das Erdgeschoss in eine Märchenwelt. Foto: Birgit Hassan

Als Ursula Günther das Haus im Februar gekauft und Mitte April bezogen hat, wusste sie weder, dass sie einige Wochen später mit einem Hochwasser konfrontiert sein würde, noch, dass sie es in ein Märchenhaus verwandeln wird. Sie hatte das Bauwerk samt Mieterin des Erdgeschosses übernommen und sich nach der Überschwemmung Anfang Juni gemeinsam mit ihr um die Trockenapparate gekümmert. Dann zog sich die eingemietete Frisörin zurück. Der Raum wurde leer und leerer, die Ideen in Ursula Günther mehr und größer. Sie merkte: „Der Raum hat sehr viel Sphäre.“ Märchen erzählt die studierte Sozialpädagogin und ausgebildete Heilerziehungspflegerin bereits seit Jahren. Warum nicht in ihrem eigenen Haus?

Die Märchenwelt ist für Ursula Günther eine lebenslange Geschichte

Eine „lebenslange Geschichte“ nennt die 56-Jährige die Märchenwelt. Bereits im Kindergarten mussten sie alle Grimmschen Märchen als Rollenspiele aufführen. Manchmal genoss sie es, manchmal gefielen ihr die Rollen überhaupt nicht. In der Theatergruppe der Realschule kam sie dann mit Texten und Rollen in Kontakt, die sie tief berührten. Im Rahmen der Heilerziehung initiierte sie später Spielgruppen mit geistig Behinderten, tauchte immer tiefer in die Welt der Märchen ein. Zeitweise lieh sie sich allwöchentlich einen ganzen Stapel neuer Märchenbücher aus.

Mittlerweile hat sie ihre eigenen Lieblingsmärchen gefunden. Sie zeigt auf den Bücherschrank neben ihr. „Märchen sind ein Volkskulturgut weltweit, es gibt sie auf der ganzen Welt und in allen Völkern“, erzählt sie, „damit können wir wunderbar anknüpfen an andere Zeiten und Kulturen, sie enthalten selbst schon viel und lassen großen Raum für Eigeninterpretationen und Deutungen.“ Je mehr sich Ursula Günther mit den verschiedensten Märchen beschäftigte, desto mehr begeisterte sie die Magie darin. Immer wieder fand und findet sie darin Spiegelungen ihrer persönlichen Lebenssituationen. Das nährt sie selbst, und davon möchte sie gerne etwas weitergeben.

Bereits in der Studentenzeit erkannte sie das Potenzial ihrer Stimme, als sie notgedrungen bei einem Referat ohne Unterlagen frei kreieren musste. Als „Ursulana“ mischt die 56-Jährige heute ihre freie Erzählung mit theatralischem Spiel, macht die verschiedenen Rollen durch Positionswechsel und Veränderung der Stimmlage deutlich. Die Szenerie selbst ist minimalistisch. „Ich probiere mich aus.“ Während der Wertinger Nacht hatte sie ihr Märchenhaus erstmals den Zuhörern und Zuhörerinnen geöffnet – Kindern und Erwachsenen. Ganz bewusst entscheidet sie bei manchen Märchen bereits im Vorfeld, für wen sie geeignet sind. Nicht alle, weiß sie, passen für Kinder und jede Situation. „Dafür braucht es Feingespür“, sagt sie. Märchen erzählten von anderen Wesenheiten, von Feen und Gnomen, der menschlichen Natur und unseren eigenen Wesensanteilen. „Wenn wir uns verzaubern lassen, nähren sie unsere Seelen und schenken uns tiefe Weisheiten.“

Knapp 40 Märchen kann Ursulana auf ihrer „Kleinen Märchenbühne“ erzählen

Knapp 40 Märchen hat sie mittlerweile in ihrem Repertoire, die sie auswendig erzählen kann. Zwei unterschiedliche Wintermärchen – geeignet für Kinder und Erwachsene – bietet sie ab sofort jeden Freitag auf ihrer „Kleinen Märchenbühne“ an, eines um 17 Uhr und eines um 19 Uhr. Wer Lust darauf verspürt, kann einfach vorbeikommen, im Märchenhaus in der Laugnastraße 8 in Wertingen.

Infoflyer mit genaueren Informationen liegen unter anderem in der Buchhandlung Gerblinger und im Bioladen Natur pur auf.