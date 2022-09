Wertingen

17:00 Uhr

Inklusion findet in Wertingen auf dem Fahrrad statt

Plus Auf einer besonderen Tandem-Tour fahren Sehbehinderte und Ehrenamtliche Seite an Seite durch Deutschland und machen dabei auch in der Zusamstadt Halt.

Von Ulrike Hauke

Einen nicht ganz alltäglichen Besuch eskortierten am Sonntagvormittag die Polizisten um Ludwig Zausinger, Leiter der Verkehrspolizei Donauwörth, von Günzburg nach Wertingen in den Schlossgraben hinein: Fahrrad- und Tandemfahrer. Die Assoziation zur Tour de France dürfte dabei nicht nur Bürgermeister Willy Lehmeier durch den Kopf gegangen sein, sondern auch den anwesenden Stadtvertretern. Denn Zausingers Männer führten mit einem Bus vorweg den Fahrradtross an, begleitet von vier Motorrädern und einem Schlussfahrzeug. "Für uns ist das eine sogenannte Kolonnenfahrt, die viele Vorfahrtsrechte für die Radfahrer einräumt", so Zausinger.

