Jetzt gibt es Geld für alte und große Bäume in Wertingen

Der Erhalt großer und langlebiger Bäume auf Privatgrundstücken in Wertingen wird gefördert.

Plus Wertingen führt einen Zuschuss zum Erhalt von Bäumen auf Privatgrund ein. Daneben geht es im Bauausschuss um einen nachhaltigen Dachgarten, der kühlt und Kohlenstoffdioxid bindet.

Von Laura Gastl

Wertingen hat sich mit seinem Klimaschutzkonzept für die kommenden Jahre viel vorgenommen. In der Sitzung des Bau- und Umweltausschuss am Mittwoch kamen gleich zwei Themen auf den Tisch, die zum Vorhaben passen, in der Zusamstadt künftig mehr Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu ergreifen.

Ein Tagesordnungspunkt befasste sich damit, einen Zuschuss zu gewähren, damit ortsprägende Bäume erhalten werden können. Konkret geht es darum, neben dem Anpflanzen neuer Bäume auch alten Baumbestand im Blick zu haben. Deshalb möchte die Stadt den Erhalt und die Pflege großer Bäume auf Privatgrundstücken fördern. Die Maßnahme soll dazu beitragen, dass die Riesen einige Jahre länger leben – denn sie sind wertvoll, was das Binden von schädlichem Kohlenstoffdioxid angeht und können mehr davon verwerten, als das noch junge Bäume tun. Bürgermeister Willy Lehmeier sprach von "einem kleinen Mosaikstein", der Wertingens Bemühungen um mehr Klima- und Umweltschutz ergänzt.

