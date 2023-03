Wertingen

Jetzt werden rund um Wertinger Dorfstraßen saniert

Da in der Kernstadt Maßnahmen verschoben worden sind, ist Budget frei. Somit können drei Maßnahmen in Bliensbach sowie jeweils eine in Rieblingen und Gottmannshofen in Angriff genommen werden.

Straßen sind vielen eine Herzensangelegenheit. Und obwohl unsere Straßen im internationalen Vergleich einen exzellenten Ruf genießen, bieten sie viel Grund für Verdruss. Um also dem Bürgerzorn zu entgehen und den Bewohnern und Bewohnerinnen Wertingens ein bestmögliches Fahrerlebnis auf dem rund 100 Kilometer umfassenden Straßennetz auf dem Gebiet der Zusamstadt zu gewährleisten, ist viel Arbeit nötig. Und Geld. Schon im Februar beschäftigte sich der Bauausschuss des Stadtrates mit den notwendigen Straßenarbeiten im laufenden Jahr. Bei den für die Kernstadt notwendigen Arbeiten ergab sich allerdings eine Diskussion, die darin endete, dass mehrere vom Bauamt geplante Arbeiten (vorerst) kein grünes Licht bekamen. Der Grund ist, dass im Hintergrund seit Monaten intensive Überlegungen laufen, wie die Mobilität in der Zusamstadt zukunftsfähig gemacht und der Innenstadtverkehr entlastet werden soll. Bevor also ein belastbares Verkehrskonzept vorliegt, soll manche Maßnahme warten, damit nicht unnötig oder doppelt Geld ausgegeben wird. Viel Geld im Wertinger Haushalt eingeplant Geld ist aber nun mal für Straßensanierungen im Haushalt eingeplant, und zwar reichlich: 855.000 Euro stehen unter dem Punkt "Straßenbau allgemein" im Haushaltsplan, den der Stadtrat im Januar abgesegnet hat. Und das Geld, das die Stadt in der Kernstadt heuer für aufgeschobene Maßnahmen an der Schulstraße und der Laugnastraße nicht ausgibt, kann somit für Straßensanierungen in den Ortsteilen verwendet werden, wie der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Von diesen Projekten gibt es fünf: In Gottmannshofen wird die Dorfstraße auf einer Länge von rund 450 Metern mit einer neuen Oberfläche versehen, die alte Schicht wird dazu abgefräst. Das kostet rund 83.000 Euro.

In Bliensbach wird beim Schullandheim ein Straßenstück, das in einem schlechten Zustand ist, auf einer Länge von rund 330 Metern saniert. Kosten: rund 39.000 Euro.



Im selben Ortsteil wird an der Pfarrstraße und dem in sie mündenden Kastanienweg in gleich drei Teilabschnitten Sanierung betrieben. Das ergibt sich laut Stadtverwaltung aus der Tatsache, dass die Straße hier stellenweise in unterschiedlich gutem Zustand ist. Insgesamt werden hier rund 700 Meter Straße erneuert, zu Kosten von knapp 99.000 Euro.

Ebenfalls in Bliensbach bekommt der Hirtenbachweg auf einer Länge von 180 Metern einen neuen Belag spendiert.

bekommt der Hirtenbachweg auf einer Länge von 180 Metern einen neuen Belag spendiert. Eine neue Tragdeckschicht schließlich wird auf der Verbindung Rieblingen – Langenreichen auf einer Länge von 970 Metern zu Kosten von 55.000 Euro aufgetragen. Straßen sollten früh saniert werden Diese Maßnahmen gesellen sich also zu dem Paket, das für die Kernstadt beschlossen wurde, und das folgende Projekte beinhaltet: Der Radweg von der Dillinger Straße 60 bis zur Kneippanlage bekommt eine neue Tragdeckschicht, ebenso die Stauferstraße bis zur Riedgasse auf einer Länge von 215 Metern. In der Ängernstraße wird der Gehweg auf einer Länge von 240 Metern komplett erneuert. Dazu mahnte Stadtbaumeister Fink im Februar an, dass früh investiertes Geld im Straßenbau gut investiertes Geld sei. Am besten beginne man demnach mit der Sanierung schon zu einem Zeitpunkt, an dem die Straße augenscheinlich noch keine Schäden aufweist. Solche Ausbesserungsarbeiten könnten viel Zeit sparen. Denn irgendwann müssen Straßen von Grund auf saniert werden – und das geht schon bei relativ kurzen Teilstücken schnell in die Millionen.

