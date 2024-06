Wertingen

vor 18 Min.

Kein Internet und geschlossene Geschäfte in Wertingen: Wie geht's weiter?

Plus Die Hochwasser-Nachwehen sind im Raum Wertingen an vielen Ecken und Enden zu spüren. Über 500 Haushalte haben immer noch keine Internetverbindung und einige Läden sind geschlossen.

Von Laura Gastl

Wie sehr das Internet unseren Alltag bestimmt, bekommen derzeit über 500 Haushalte im Raum Wertingen zu spüren: Nach dem Hochwasser haben sie keine Internetverbindung. Auf Nachfrage unserer Redaktion informiert ein Sprecher des Anbieters Vodafone über den Grund: Eine örtliche Betriebsstelle wurde geflutet. Vodafone habe seit dem 4. Juni eine lokale Störung "in einem sehr kleinen Teil" seines Kabelnetzes im Landkreis Dillingen, so heißt es in der Mitteilung. Bei 507 Kunden und Kundinnen in Wertingen, Binswangen, Bliensbach und Gottmannshofen sind Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. Ursache sei ein Anbindungsfehler auf der Glasfaser-Zufuhrstrecke, über die diese Kunden an das Kabelnetz angeschlossen sind. Die beschädigte Betriebsstelle befinde sich in der Augsburger Straße in Wertingen und werde von mehreren Netzbetreibern genutzt – darunter auch von Vodafone.

Wann öffnen die Geschäfte in der Wertinger Industriestraße wieder?

Der örtliche Dienstleister arbeite "sehr intensiv an der Behebung des Hochwasserschadens", schreibt der Vodafone-Sprecher. Das Wasser sei bereits aus dem Gebäude gepumpt worden und das Betriebsgebäude wieder betretbar. Da die Stromversorgung aktuell nicht gesichert sei, wurde ein Notaggregat aufgestellt. "Im letzten Schritt wird jetzt unser Dienstleister die zerstörten Netzelemente erneuern. Dazu wird aktuell das Reparaturkonzept erstellt." Beim besten Willen könne der Sprecher im Moment nicht vorhersagen, wann genau die Anbindungsstelle wieder in Betrieb genommen werden kann. "Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Wir bitten die 507 betroffenen Kunden noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten."

