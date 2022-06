Wertingen

vor 47 Min.

Markus Müller muss den Stadtrat verlassen

Plus Der künftige Landrat ist erst 2020 in das Wertinger Gremium gewählt worden. Nun muss er dort schon wieder seinen Platz räumen. Die Gründe dafür – und warum das für seinen Stellvertreter nicht galt.

Von Benjamin Reif

Der neue Landrat Markus Müller ist ein Senkrechtstarter in der Kommunalpolitik. Gerade einmal gute zwei Jahre ist es her, dass der 43-Jährige für die Freien Wähler in den Wertinger Stadtrat gewählt wurde. Diese Zeit im Gremium seiner Heimatstadt neigt sich jetzt aber schon wieder dem Ende zu. Denn ein „Nebeneffekt“ seiner Wahl zum Landrat ist, dass er dieses Mandat in der nächsten Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 29. Juni, aufgeben muss.

