Mit dem Altenwerk lachen und staunen

Bewährt lustige Einlagen präsentierte das Wertinger Team den Senioren und Seniorinnen zum Fasching.

Lustige Einlagen präsentierte das Altenwerk Wertingen zum Fasching. Schwarz-weiß gekleidet, mit Zylindern und Musikinstrumenten, begleitet vom Akkordeon marschierten die Organisatoren ein und durch alle Reihen. Die Senioren und Seniorinnen sangen mit, klatschten und schunkelten, bis Vorsitzender Erich Beinhofer alle Gäste herzlich willkommen hieß.

Weil derzeit überall gestreikt wird, kam der Streik auch ins eigene Heim von Hermine und Otto. Der versprochene Schweinsbraten wurde erst serviert, nachdem der Hausherr das Haushaltsgeld erhöht hatte und seine Frau sich dafür einen langersehnten Wunsch erfüllen konnte.

Christa Heinrich erzählte, gekonnt theatralisch, von einem schwer kranken, jammernden, schmerzgeplagtem Mann. Der berichtete, dass er von sieben Doktoren operiert wurde und nach der Bagatell-Operation des Blinddarms nach fünf Wochen immer noch frisch operiert sei.

Nach einigen lautstark gesungenen Liedern trugen Christa und Otto den Sketch "Urlaub von der Ehe" leidenschaftlich vor. Auch die "Waldkapelle", die Irmgard Hurler präsentierte, erzeugte bei den Gästen viele Lacher und Gekicher, da die Toilette "WC" mit der Waldkapelle verwechselt wurde.

Kaffee und Kuchen waren nun sehr erwünscht. Mit "Das bisschen Haushalt..." – vorgetragen von den Organisatorinnen – ging es musikalisch weiter. Worauf die Männer lauthals zustimmten: "Ja, des is wohr, des stimmt." Beim Stück "der nuie Staubsauger" erzeugte Christa ein rechtes Hin und Her von Kaufen und Zurückgeben, so dass am Schluss gleich drei Staubsauger da waren, hatte der Sohn doch zwischenzeitlich den alten Staubsauer schnell und top repariert.

Bei der lustigen Geschichte "Warten vor Minnternacht", gespielt von Susanne und Otto im Nachthemd und Morgenmantel, warten die Eltern darauf, dass die Tochter – von welchem Verehrer wohl? – zurück gebracht wird. Die Moritat "Schlüsselgeschichte" erzählte schließlich vom früheren Wertinger Bürgermeister Dietrich Riesebeck, der selbst sehr erpicht auf Pünktlichkeit war, aber einmal Auto samt Hausschlüssel zuhause vergessen hatte und leider auch keinen "Dietrich" dabei hatte. (AZ)