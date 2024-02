Gesundheitsministerin Judith Gerlach zeichnet Wertinger Arztpraxis aus

Für ihr herausragendes Engagement bei der Überwachung des Infektionsgeschehens: Dr. Agnes Brinkmann aus Wertingen nimmt in Oberschleißheim Urkunde entgegen.

Bayerns Gesundheits- und Präventionsministerin Judith Gerlach setzt auf eine bayernweite Beobachtung des Infektionsgeschehens. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Prof. Christian Weidner, zeichnete die CSU-Politikerin jetzt in Oberschleißheim bei München 14 Arztpraxen für ihr herausragendes Engagement bei der Überwachung viraler Erreger von akuten Atemwegserkrankungen aus. Darunter ist auch die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis der Diplom-Psychologin Gerda Lienert und der Medizinerin Dr. Agnes Brinkmann in Wertingen. Die Urkunde ging an Agnes Brinkmann mit der Medizinischen Fachangestellten Ingrid Fech.

Es handelt sich dabei laut Pressemitteilung um „Sentinelpraxen“ – also um Praxen niedergelassener Haus- oder Kinder- und Jugendärzte, die freiwillig Abstriche von Patientinnen und Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen am LGL auf Erreger untersuchen lassen. Gerlach betonte bei der Urkundenübergabe an die Sentinelpraxen, die in den Jahren 2022 und 2023 unentgeltlich die meisten Abstrichproben an das LGL eingesandt haben: „ Bayern hat auch mit Blick auf die Corona-Pandemie ein zukunftsfähiges System der virologischen Überwachung aufgebaut. Dieses umfassende Monitoring bietet uns heute eine belastbare Basis zur Bewertung des Infektionsgeschehens." Ein wesentlicher Baustein sei das Netzwerk der Sentinelpraxen, mit deren Unterstützung das LGL die Verbreitung verschiedener Erreger von Atemwegserkrankungen (Influenza, Respiratorisches Synzytial-Virus, SARS-CoV-2) überwache.

Eine flächendeckende anonyme Stichprobe aus allen bayerischen Regionen

Im Freistaat wurde das Bayern Influenza Sentinel (BIS) bereits im Jahr 2009 ins Leben gerufen, um das Auftreten von akuten infektiösen Atemwegserkrankungen zu überwachen. In der Saison 2020/2021 wurde es laut Pressemitteilung um die Diagnostik von SARS-CoV-2 ergänzt und in Bayern Influenza- und Corona-Sentinel (BIS+C) umbenannt. Gerlach sagte: „Es ist gelungen, die Zahl der teilnahmebereiten Arztpraxen von 92 (Saison 2021/22) auf rund 200 Praxen (Saison 2022/23) auszuweiten." Die ursprüngliche Zielvorgabe von 150 Praxen im Sentinel-Netzwerk sei damit deutlich übertroffen worden. "Das ist ein großer Erfolg, denn auf diese Weise erhalten wir eine möglichst flächendeckende anonyme Stichprobe aus allen bayerischen Regionen über das aktuelle Infektionsgeschehen“, betonte Gerlach.

Prof. Weidner betonte: „Seit der Erweiterung auf BIS+C können die Sentinelpraxen Nasen- und Rachenabstrichproben nun ganzjährig an das LGL einsenden - und nicht mehr wie zuvor nur zu den Zeiten der saisonalen Grippewellen vom Herbst bis zum Frühjahr." Wöchentlich werden pro Sentinelpraxis vier bis sechs Abstriche aus den oberen Atemwegen von Patientinnen und Patienten, die an akuten Atemwegsinfekten leiden, zur Untersuchung auf virale Krankheitserreger an das LGL geschickt. Gerlach und Weidner würdigten bei der Urkundenübergabe aus jedem Regierungsbezirk jeweils eine Allgemeinarztpraxis sowie eine Kinder- und Jugendarztpraxis stellvertretend für alle Sentinelpraxen. (AZ)





