Nach Begegnung mit Traktor: Radler stürzt bei Wertingen

Ein Radler fährt bei Wertingen an einem Traktor vorbei. Anschließend stürzt der Mann und erleidet Verletzungen.

Auf dem Radweg zwischen Wertingen und Unterthürheim sind sich am Samstag gegen 17.30 Uhr ein Traktorfahrer und ein E-Bike-Fahrer begegnet. Obwohl beide ohne Berührung aneinander vorbeifuhren, geriet dem Fahrradfahrer seine mitgeführte Tasche in die Speichen des Vorderrades.

Mann kommt zur Versorgung ins Wertinger Krankenhaus

Der Mann stürzte. Dabei erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen. Zur Versorgung der Wunden wurde der Radler ins Krankenhaus nach Wertingen gebracht.

Vorfahrt missachtet: Unfall in Villenbach

Die Missachtung der Vorfahrt hat am Samstag in Villenbach zu einem Unfall geführt. Eine 43-Jährige befuhr gegen 8.40 Uhr mit ihrem Auto die Mitterfeldstraße. An der Kreuzung zur Hauptstraße wollte sie nach links einbiegen. Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei einen von links kommenden Wagen. Die beiden Autos stießen zusammen. An den Fahrzeugen entstand luat Polizei ein geschätzter Gesamtschaden von 5.000 Euro. (pol)