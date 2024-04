Pelzstolen zeigen in den 1920ern den sozialen Stand einer Person

Das Objekt des Monats aus dem Heimatmuseum in Wertingen ist eine Pelzstola. Das Bekleidungsstück besteht aus dem Fell eines Fuchses aus einem Wald in der Region.

Eine Pelzstola ist ein Damenbekleidungsstück, das in den 1920er-Jahren zum modischen Accessoire der Frau von Welt gehörte. Die Stola wird wie ein Schal um den Hals getragen. So zeigt Otto Dix in seinem Triptychon „Großstadt“ von 1927/1928 die Aufbruchsstimmung in den 1920er-Jahren. Zwei Damen tragen in ausgelassener Stimmung Pelzstolen.

Georg Steidle, Landwirt und Waldbesitzer in Lauterbrunn, ließ den Fuchs für seine Ehefrau Barbara Steidle in seinem Wald schießen, um daraus eine Stola fertigen zu lassen. Foto: Cornelius Brandelik

Auch auf dem Land kam diese Art Halsschmuck in Mode. Wobei es ein Unterschied war, aus welchem Fell die Schals und Capes bestanden: Nerz, Nutria, Zobel, Murmeltier, Fuchs oder Kaninchen standen zur Auswahl. An der Pelzsorte konnte man den sozialen Status einer Person ablesen. Passend zur Stola wurde oft auch ein Muff im gleichen Pelz getragen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts verschwand mit der Tierschutzbewegung dieses Kleidungszubehör. Auch die an Sonn- und Feiertagen getragenen Pelzmäntel kamen in dieser Zeit aus der Mode.

Die Pelzstola aus Wertingen stammt wohl aus den 1920er-Jahren

Das Objekt des Monats April ist aus Fuchsfell gefertigt. Die Innenseite, die sich an den Hals schmiegt, ist mit schwarzem Stoff gefüttert. Interessant ist die Geschichte der Fuchsstola des Heimatmuseums in der Zusamstadt: Barbara Friedrich aus Wertingen schenkte die Stola zu Beginn dieses Jahres dem Museum. Ihr Großvater Georg Steidle, Landwirt und Waldbesitzer in Lauterbrunn, ließ den Fuchs für seine Ehefrau Barbara Steidle in seinem Wald schießen. Anschließend gab er ihn dem Kürschner zum Präparieren und Veredeln. Geschenkt bekam die Ehefrau den Fuchs wohl gegen Ende der 1920er-Jahre, vielleicht sogar zur Hochzeit am 23. Mai 1928.

