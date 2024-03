Pfarrjugend Wertingen will 72 Stunden lang laufen

Der Spendenlauf soll dem Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg zugutekommen, wo Menschen mit verschiedenen Behinderungen geholfen wird. Jede und jeder kann mitmachen.

Es ist wieder so weit: Die 72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) findet wieder vom 18. bis 21. April statt. 72 Stunden am Stück krempeln in ganz Deutschland Kinder und Jugendliche die Ärmel hoch, um sich für ein Projekt zu engagieren. Sie zeigen, wie viel man gemeinsam innerhalb nur weniger Tage schaffen kann. Auch die Pfarrjugend und die Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Wertingen sind dieses Jahr wieder dabei. Doch sie krempeln nicht die Ärmel hoch, sie ziehen ihre Laufschuhe an.

Die Pfarrjugend und die Ministranten möchten für die laufen, die es nicht können oder große Schwierigkeiten dabei haben. In Ursberg hilft das Dominikus-Ringeisen-Werk Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Eine sehr gute Hilfe für Kinder und Jugendliche sind Reittherapien. Dieses Projekt möchte man in Wertingen unterstützen. Dazu wird einen Spendenlauf veranstaltet.

Spendenlauf: Rund ums Pfarrheim Wertingen gibt es verschiedene Aktionen

Die Kinder und Jugendlichen haben es sich zur Aufgabe gemacht, 72 Stunden lang für dieses Projekt zu laufen. Start und Ziel der 1,5 Kilometer langen Strecke befindet sich am Pfarrheim St. Martin. Die Organisatoren würden sich darüber freuen, wenn auch Teilnehmende von außerhalb mitlaufen.

Natürlich muss nicht durchgehend gerannt werden. Laufen oder gehen ist genauso in Ordnung. Ebenso können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischendrin eine Pause am Pfarrheim einlegen. Die Oase beim Pfarrheim St. Martin bietet einen Platz zum Ausruhen, für Begegnungen und um etwas zu essen. Rund um das Pfarrheim sind Freizeitaktionen für Kinder aufgebaut.

Der offizielle Start ist am 18. April um 17.07 Uhr. Die offizielle Auftaktveranstaltung wird gemeinsam per Videoübertragung verfolgt. Am Sonntag, 21. April, wird ein Highlight der Aktion der gemeinsame Gottesdienst sein. (AZ)

