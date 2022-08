Wertingen

06:30 Uhr

In Wertingen gibt es Pläne für einen neuen Wald- oder Naturkindergarten

Natur erleben und Spaß im Wald haben. Das soll für noch mehr Kinder in Wertingen möglich sein. Die Stadt will einen Wald- oder Naturkindergarten mit einer Gruppe einrichten.

Plus Wertingen hat zuletzt einen Babyboom erlebt und braucht bald mehr Kindergartenplätze. Stadtrat Tobias Kolb bringt nun eine weitere Möglichkeit ins Spiel.

Von Elli Höchstätter

Eltern von Kleinkindern in Wertingen können sich zumindest in diesem Jahr entspannt zurücklehnen. Wie Verwaltungsleiter Dieter Nägele in der jüngsten Sitzung des Stadtrats erläuterte, wird nach dem derzeitigen Stand im Kindergartenjahr 2022/2023 jedes Kind einen Platz in einer der Betreuungseinrichtungen finden. Insgesamt gibt es in Wertingen aktuell 336 Kindergartenplätze. Doch in den Folgejahren wird es eng. Die Folge: Es müssen neue Plätze geschaffen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen