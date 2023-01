Pudel Bonnie hilft in Wertingen beim Lernen

An der Anton-Rauch-Realschule sorgt Hündin Bonnie für Ruhe, Aufmerksamkeit und Motivation. Lehrerin Nina Lamb erklärt, welche positiven Effekte das Tier im Klassenzimmer hat.

Sobald die Hündin mit im Raum ist, wird die Klasse aufmerksamer, konzentrierter und leiser. Besondere Momente sind es, wenn die Pudel-Dame Bonnie Kindern in psychischen Ausnahmezuständen dabei hilft, sich zu beruhigen oder zu entspannen. All diese Erfahrungen hat Nina Lamb bereits gemacht. Die Lehrerin für die Fächer Deutsch, Biologie und evangelische Religion durchlief mit ihrer Großpudel-Dame Bonnie erfolgreich die Ausbildung zum zertifizierten Schulhund-Team. An der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen konnte sie hautnah miterleben, wie sich schon allein die Anwesenheit von Bonnie wohltuend auf die Lernatmosphäre auswirkt, was auch wissenschaftlich belegt ist.

Schulhündin Bonnie kann am Glücksrad drehen

Bonnie liegt während des Unterrichts nicht nur auf ihrer Decke. Nina Lamb hat ihr beispielsweise beigebracht, an einem Glücksrad zu drehen. Ein Schüler oder eine Schülerin darf nach vorne kommen und das Signal geben. Anschließend dreht Bonnie mit ihrer Pfote am Rad. Auf diese Weise werden etwa im Fach Deutsch Wörter ausgewählt, zu denen die Schüler später eine Erzählung verfassen müssen. In anderen Stunden kommt ein im Klassenzimmer versteckter Beutel zum Einsatz. Den sucht die Hündin gerne, weil sich darin Leckerlis befinden sowie Arbeitsaufträge für die Kinder. Weitere Hilfsmittel, die im Unterricht mit der „tierischen Co-Pädagogin“ eingesetzt werden können, sind ein Würfel und ein Buzzer. Somit können Unterrichtsinhalte spielerisch auf vielfältige Weise erarbeitet, geübt und gefestigt werden.

Die Mädchen und Buben wurden im Vorfeld darauf vorbereitet, was für Bedürfnisse der Hund hat und worauf sie Rücksicht nehmen müssen. Nina Lamb erklärt: "Die Kinder rufen die Hündin nicht, sondern diese entscheidet selbst, zu wem sie geht. Meist streift Bonnie gerne zu Beginn der Stunde durch die Reihen und begrüßt die Schüler. Dann sucht sie sich einen Platz zum Hinlegen, das kann auf ihrer Decke, aber auch bei einem Kind sein." Für die Lehrerin steht fest: „Ein Schulhund kann Erstaunliches bewirken.“ Die Anwesenheit von Bonnie fördere nicht nur die Konzentration und den freundlichen Umgang miteinander, sondern senke darüber hinaus das Stress-, Angst- und Aggressionslevel und verbessere deutlich das Klassenklima. "Ich würde sogar sagen, die Kinder sind glücklicher“, so ihr Fazit und sie ergänzt, Schülern mit unerfülltem Wunsch nach einem Haustier würden ein regelmäßiger Kontakt sowie das Erlernen des Umgangs mit ihm ermöglicht, was auch außerhalb der Schule Sicherheit geben könne.

Nina Lamb unterrichtet seit 2015 an der Realschule in Wertingen

Die Pädagogin, die seit 2015 in Wertingen unterrichtet, ist mit Hunden aufgewachsen. Der Familienhund war für sie in der Kindheit ein Seelentröster. Sie weiß, wie viel Positives ein Hund bei Mädchen und Buben, aber auch Erwachsenen, bewirken kann. Das wollte sie an der Schule umsetzen. Doch es stellte sich die Frage, welche Rasse dafür infrage kommt. Die Wahl fiel schließlich auf einen Pudel. Den Ausschlag dafür gaben ihre Eltern. Diese hatten sich einen Großpudel zugelegt, welcher Nina Lamb begeisterte. "Pudel sind nicht nur äußerst intelligent, lerneifrig und menschenbezogen", sagt sie. Diese Tiere hätten auch den Vorteil, dass sie nicht haaren, was für Allergiker ein Vorteil sein könne.

Realschullehrerin Nina Lamb mit Hündin Bonnie. Foto: Lamb

Als sie und ihr Mann sich 2020 dann einen Großpudel zulegen wollten, standen sie vor ungeahnten Schwierigkeiten. Es herrschte Corona und Hunde waren sehr gefragt. "Der Markt war leer", erinnert sich Lamb. Schließlich wurde sie in Hameln (Niedersachsen) fündig und stieß auf eine "tolle Züchterin", bei der alles passte. Diese half ihr auch, den ruhigsten und entspanntesten Welpen auszusuchen. Nina Lamb taufte die kleine Hündin Bonnie. Gemeinsam mit einer Hundetrainerin wurde Bonnie geschult, ehe im Oktober 2021 die eigentliche Ausbildung zum Schulhund startete. Dieses Training, das mit dem Kultusministerium abgestimmt ist, fand in Neubiberg statt und dauerte bis Juli 2022. All das war kein Zuckerschlecken. Bonnie und Nina Lamb mussten Hausaufgaben und Übungen stemmen und am Ende eine vierteilige Prüfung ablegen. "Bonnie musste beispielsweise bei der praktischen Prüfung auf einer Decke liegen bleiben, auch wenn sie mit reizvollen Gegenständen gelockt wurde", berichtet Lamb.

Auch ein Hund ist nach einem Schultag erschöpft

Die Ausbildung zum Schulhund ist die Voraussetzung dafür, dass der Vierbeiner mit in eine Schule gebracht werden darf. "Es ist wichtig, die Körpersprache und das Verhalten des Hundes deuten zu können und zu erkennen, wenn es dem Tier zu viel werden sollte", so Lamb. Nach einem Schultag sei Bonnie erschöpft und würde viel schlafen. Auch sei die Hündin nicht jeden Tag im Einsatz gewesen, da man eine Regenerationszeit nicht außer Acht lassen dürfe.

Weil dieses Projekt Nina Lamb sehr am Herzen liegt, nahm sie die Investitionen an Kosten und Zeit für die Schulhund-Ausbildung gerne auf sich. Zudem habe der Schulleiter, Frank Rehli, von Anfang an dieses Vorhaben sehr unterstützt. Auch wenn die 34-Jährige gerade aus privaten Gründen in der Schule pausiert und somit die Hündin aktuell im Unterricht nicht präsent ist, erinnert sie sich gerne an die vielen Dinge, die sie mit Bonnie bislang im Schulalltag erlebt hat - und sicher noch erleben wird.