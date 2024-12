Reisevortrag an der Montessori Schule Wertingen

Einen wertvollen Abend mit vielen interessanten Aspekten zur Indienreise – mit Besuch der Wertinger Partnerschule in Jelu – verbrachten zahlreiche Zuhörer im Forum der Montessori Schule in Wertingen. Die indische Schule liegt im Gebiet der Steinbrüche in der Region Rajasthan und wird seit Jahren vom Eine-Welt-Laden und den Wertinger Schulen unterstützt. Barbara Edenhofer und Ulrike Anwald-Deisenhofer, Lehrerinnen der Montessori- und der Realschule Wertingen, präsentierten in indischer Kleidung Bilder der Reise und erzählten von ihren Eindrücken und Erkenntnissen.

Spenden für die Partnerschule in Jelu, Indien

Nur Bildung und Einkünfte aus Arbeit, die gerecht entlohnt wird, verhelfen wie überall auf der Welt dazu, dass nicht Kinder zum Lebensunterhalt der Familie durch schwere, gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeit beitragen müssen. Begleitet wurde die Reise, an der noch zwei weitere Frauen aus Wertingen teilnahmen (Anita Caesmann und Sonja Spiegler), von Benjamin Pütter, einem ausgewiesenen Experten gegen Kinderarbeit. Er war bereits 94 Mal in Indien, auch um die Verwendung der Spendengelder zu kontrollieren. Durch die Vermittlung von Benjamin Pütter war es für die insgesamt neunköpfige Reisegruppe möglich, verschiedene Projekte mit charismatischen Menschen kennenzulernen, die sich für Menschenwürde, Nachhaltigkeit, Empowerment von Frauen, Gesundheit und Gerechtigkeit einsetzen.

In liebevoll vorbereitetem Ambiente mit heißem Chai-Tee, Mango Lassi und Mouth Refreshern, konnten die Zuhörer in der Pause auch Fotos aussuchen, auf denen um Spenden für die Neugründung einer Schule in Rajasthan gebeten wurde. Zur großen Freude der Referentinnen kamen spontan 560 Euro zusammen. Karin Klingler, die Vorsitzende des Schulvereins der Realschule Wertingen, übergab zusätzlich 500 Euro zur Unterstützung der Partnerschule in Jelu. „Indien – Das Land der unbegrenzten Gegensätze zwischen Anmut und Armut“ war nicht nur der Titel des Vortrags, sondern kam auch bei den Zuhörenden als intensiver Eindruck an.