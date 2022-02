Wertingen-Roggden

vor 37 Min.

"Zielkonflikt" in Roggden: Rinderstall, Wohnraum oder beides?

Ein Landwirt will in Roggden erweitern und plant den Neubau eines Laufstalls und einer Lagerhalle.

Plus In Roggden will ein Landwirt einen Kuhstall plus Lagerhalle bauen. Doch wo kann dann die Stadt ein Wohngebiet planen?

Von Benjamin Reif

Im Wertinger Stadtteil Roggden will ein ansässiger Landwirt einen Bodenlaufstall für Rinder und eine Lagerhalle bauen. Die Gebäude sollen im Südwesten des Dorfgebiets errichtet werden. Der Stadtrat gab in seiner jüngsten Sitzung das Go für die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen