Schockanruf in Wertingen: Ein Betroffener erzählt

Plus Ein Wertinger bekommt einen Anruf: Seine Tochter habe eine Frau überfahren. Die Betrüger fordern 56.000 Euro Kaution. Wie der Mann die Betrugsmasche erlebt hat.

Von Laura Gastl

"P-p-pa-papa, ich habe einen Unfall gebaut!", stottert eine junge Frauenstimme am Telefon. Sie klingt aufgeregt, ja panisch. In diesem Augenblick schaltet das Gehirn von Jochen Peter aus Wertingen aus. Das Herz bleibt stehen, er sorgt sich um seine 19-jährige Tochter. Und glaubt zunächst, was ihm die Betrüger auf der anderen Seite der Leitung vorgaukeln.

Jochen Peter heißt eigentlich anders, auf seinen Wunsch hin haben wir seinen Namen redaktionell geändert. Er möchte nicht erkannt werden, um nicht erneut Zielscheibe einer solchen Betrugsmasche zu werden. Dennoch ist es ihm ein Anliegen, mit dem, was er erst in der vergangenen Woche erlebt hat, an die Öffentlichkeit zu gehen. Deshalb hat er sich an unsere Zeitung gewendet.

