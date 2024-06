Schockanruf: Wertingerin soll 45.000 Euro überweisen

Seniorin erhält Anruf einer Unbekannten. Die Tochter habe einen Unfall mit Todesfolge verursacht. Die 81-Jährige hält zum Glück Rücksprache mit ihrer tatsächlichen Tochter.

Ein Schockanruf in Wertingen: Eine 81-Jährige erreichte am Freitag gegen 15.30 Uhr der Anruf einer Unbekannten, die sich als die Tochter der Seniorin ausgab. Die Anruferin weinte am Telefon, wenig später meldete sich ein männlicher Unbekannter und schilderte, dass die vermeintliche Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Betrugs

Damit die Tochter nicht in Haft gehen müsste, solle durch die 81-Jährige eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro hinterlegt werden. Erst einige Zeit später, nach Rücksprache mit ihrer tatsächlichen Tochter, wurde der 81-Jährigen, wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, der Trickbetrug bewusst. Glücklicherweise war die Seniorin der Geldforderung bis dahin noch nicht nachgekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Gleichgelagerte Anrufe häufen sich laut Polizeibericht in jüngster Zeit im Landkreis Dillingen. Die Beamten weisen ausdrücklich darauf hin, dass Polizei und Justiz von niemandem, weder persönlich noch telefonisch, die formlose Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen einfordern. (AZ)