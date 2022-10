Wertinger Schwanenbräu will im Frühjahr die Produktion einstellen

Plus Fritz Carry, der Braumeister der einzigen Brauerei im Altlandkreis Wertingen, wollte eigentlich erst in zwei Jahren aufhören. Doch nun kommt es anders. Carry hat aber noch eine Hoffnung.

Über mangelnde Nachfrage kann sich der Wertinger Braumeister Fritz Carry nicht beschweren. Die Sorten seines Schwanenbräus sind angesagt. Doch nun hört Carry auf. Er sagt: "Wir planen, die Produktion im Frühjahr 2023 einzustellen. Aber vielleicht tut sich bis dahin noch etwas." Immerhin könnte sich ja noch ein Bierbrauer finden, der in das Geschäft einsteigen will.