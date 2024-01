Wertingen

28.01.2024

Sie lassen den Flohmarkt in Wertingen wieder aufleben

Christoph Trinkwalder (links) hält in der Hand einen antiken Christbaumständer. Solche und viele weitere Raritäten soll es bald wieder auf dem Flohmarkt in der Schwabenhalle geben. Zusammen mit Charly Thum will er ihn wieder aufleben lassen.

Plus In der Schwabenhalle in Geratshofen gibt es bald wieder Raritäten mit neuen Betreibern und alten Bekannten. Das sind die Pläne für den Trödelmarkt.

"Heute Flohmarkt Schwabenhalle": Jeder aus der Gegend kennt sie, die neongrellen Plakate rund um Wertingen, die auf das immer wiederkehrende Event hingewiesen haben. Lange Zeit war es ruhig um den kultigen Flohmarkt im Wertinger Ortsteil Geratshofen geworden. Nun wollen ihn zwei Gebrauchtwaren-Profis wieder aufleben lassen.

Es ist eiskalt und etwas windig, als sich die neuen Betreiber, Christoph Trinkwalder und Charly Thum, das Gelände für ihren Flohmarkt noch einmal ansehen. Mit dicken Jacken, Neonwesten und gelben Team-Kappen schlendern sie entspannt über den Platz. Klar, die Kälte stört die Flohmarkt-Experten nicht, sie sind unangenehme Witterung gewohnt. Oft genug waren sie bereits vor Sonnenaufgang auf Park- oder Festplätzen gestanden. Denn für die, die es ernst meinen, beginnt ein solcher Markt oft schon um vier Uhr nachts.

