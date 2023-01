Diese Moskauerin malt in Wertingen bewusst die schönen Seiten des Lebens

Plus Die Moskauer Künstlerin Katya Zarinskaya fängt Menschen und Häuser mit ihrem Pinsel ein. Sie schätzt die Ähnlichkeiten und Unterschiede der Kulturen.

Katya liebt Farben, neue Ideen, das Leben. Die 44-jährige Moskauerin sprüht geradezu vor Energie, wenn sie erzählt: Davon, wofür sie im Leben kämpft, von ihren Visionen und dem Glück, das ihr bei allen Krisen im Leben immer wieder begegnet. Derzeit lebt und arbeitet Katya Zarinskaya in Wertingen und hat bereits einige Häuser, Menschen und Momente in der Kleinstadt auf ihren Leinwänden eingefangen. Und es werden noch viel mehr werden.