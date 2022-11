Wertingen

vor 32 Min.

So bunt ist die Sternennacht in Wertingen

Plus Die Wirtschaftsvereinigung freut sich über einen großen Erfolg. Das "Städtle" ist am Wochenende der Anziehungspunkt für Menschen aus der Region.

Von Brigitte Bunk Artikel anhören Shape

So hat sich die Wirtschaftsvereinigung Wertingen das wohl vorgestellt. Die Innenstadt ist voller gut gelaunter Menschen, die vor den Ständen schlemmen, sich unterhalten, teilweise ist kaum noch ein Durchkommen. Viele erkunden auch die Angebote in den Läden, die am Freitagabend bis 23 Uhr offen haben durften. Bücher, Blumen, Klamotten, Schuhe, Schmuck, Brillen und mehr. Rundherum war auch Kulturelles geboten. Sogar der Regen, der tagsüber anhielt, hatte aufgehört, sodass auch der Laternenumzug Kindern und Eltern Freude brachte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen