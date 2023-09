Wertingen

17:45 Uhr

So soll Roggden vor Starkregen geschützt werden

Plus Um die Situation in dem Wertinger Ortsteil im Falle von Extremwetterlagen zu verbessern, soll eine wichtige Maßnahme am Aufbach verwirklicht werden. Dabei kommen Fragen auf.

Von Benjamin Reif

Die Roggdener sind mittlerweile leidgeprüft. Teils war es wohl Pech, teils waren es geografisch unvorteilhafte Gegebenheiten, die dazu geführt hatten, dass das Wertinger Dorf innerhalb von sieben Jahren dreimal heftig von Starkregenereignissen erwischt wurde. Am schlimmsten traf es die Roggdenerinnen und Roggdener am 6. Juni 2021. Straßen waren unpassierbar, zahllose Keller liefen voll. Nur durch Glück blieb es bei reinem Sachschaden.

Er sei es leid, den Bürgerinnen und Bürgern nichts Konkretes vorlegen zu können, sagte Wertingens Rathauschef Willy Lehmeier in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Damit soll nun Schluss ein. Das Gremium billigte den Bau eines sogenannten Drosselbauwerks, dessen Planung ein Fachmann das Büro Steinbacher Consult vorstellte. Das Bauwerk soll das Volllaufen des Aufbachs in Starkregensituationen verhindern, welches zum allgemeinen Stau des Wassers im Roggdener Dorfgebiet führen würde.

