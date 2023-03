So startet das Zimmergrün gut in den Frühling

Plus Umtopfen, Düngen und Vermehren: Wertinger Expertinnen geben Tipps zu Topfpflanzen und was das mit Blattlaus und Dickmaulrüssler zu tun hat.

Der Zeitpunkt ist günstig. Im zeitigen Frühjahr befinden sich die Zimmerpflanzen noch in der Ruhezeit. Umtopfen, reinigen, düngen und vermehren ist jetzt angesagt. „In den Monaten von Februar bis April ist der richtige Zeitpunkt für die gründliche Pflege von Zimmerpflanzen“, sagt Kerstin Kranzfelder.

Was zu beachten ist, damit die Zimmerpflanzen fit in die kommende Saison starten, lernen die Studentinnen im Fach Garten und Natur in der staatlichen Landwirtschaftsschule in Wertingen. Die angehenden staatlich geprüften Hauswirtschafterinnen setzten das Gelernte sofort in die Praxis um. Dazu bringen die Studierenden verschiedene Grünpflanzen von der heimischen Fensterbank mit in den Unterricht.

Tipps für Zimmerpflanzen: Zu oft gießen ist auch schlecht

Grünlilie, Efeutude, Orchidee und Geldbaum und eine Fülle von anderen großen und kleinen Grünpflanzen stehen verteilt im Unterrichtsraum auf den Schultischen. Tische sind zum Schutz mit Zeitungspapier abgedeckt. Was zum Arbeiten gebraucht wird, ist auf dem Arbeitsplatz in sinnvoller Weise von rechts nach links angeordnet. Tontöpfe, Blumenerde, Gießkanne und Pflanzendünger stehen bereit. Abfallwannen stehen auch auf den Tischen, und es kann losgehen.

Damit die Pflanzen gut wachsen und gedeihen, gibt Kerstin Kranzfelder an der staatlichen Landwirtschaftsschule fachlichen Rat. Foto: Ulrike Walburg

Das Winterhalbjahr hat einigen Pflanzen sichtbar zugesetzt. Wenig Licht, zu hohe Raumtemperaturen, falsche Standortbedingungen und Zugluft zeigen auf den Pflanzen sichtbare Spuren. „Kalkhaltiges Gießwasser hat zu weißen Verfärbungen auf den Pflanzen geführt“, sagt die Fachoberlehrerin und zeigt dabei auf helle Stellen auf einem Blatt einer Efeutude. Pflegefehler wie zu häufiges Gießen oder eine Überdüngung mit Stickstoff sollte man vermeiden. Das Festlegen von festen Gießtagen sei nützlich, rät Kranzfelder. „Grundsätzlich ist auch hier weniger mehr.“

Zu trocken darf die Umgebungsluft für die Pflanzen nicht sein

Viele Zimmerpflanzen sind in beheizten Wohnräumen zu niedriger Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. „30 Prozent ist zu wenig“, erklärt Kranzfelder. Das Verhältnis von Topf und Pflanze stimmt nach dem Winter oft auch nicht mehr, der Wurzelballen ist zu groß geworden und die Blumenerde ist ausgelaugt, so die Expertin. Sie rät: „Alle zwei Jahre ist es gut, die Pflanzen umzutopfen und mit frischer Erde zu versorgen.“ Dabei soll das neue Pflanzgefäß ein bis zwei Nummern größer sein. Wahlweise kann selbst hergestellte Blumenerde nach dem Rezept ein Drittel Gartenerde, ein Drittel Sand und ein Drittel gut abgelagerte Komposterde oder aber fertige Blumenerde verwendet werden.

Aus Gründen des Naturschutzes und zum Schutz der Moore weist die Lehrerin darauf hin, nur torffreie Erde zu verwenden. Mit prüfenden Blicken kontrollieren die angehenden Hauswirtschafterinnen die Zusammensetzung der im Handel üblichen Blumenerde auf nicht heimische und weit gereiste Anteile wie Kokos.

Allerlei kleine Tiere können den Zimmerpflanzen schaden

Trauermücken, Blattläuse, Dickmaulrüssler und andere Ungezieferarten haben sich in einigen Blumentöpfen ausgebreitet. Bei Befall mit der Spinnmilbe rät Kranzfelder, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, die Pflanze mit handwarmem Wasser abzubrausen und die stark befallenen Triebe und Blätter zu entfernen und sofort zu vernichten. Die Trauermücke sei gut mit Gelbtafeln zu fangen. Der Rat der Expertin: „Wurzelballen trocken halten und Streichhölzer mit der roten Seite nach unten in die Erde stecken. Brennnesseljauche und Schmierseife sind leicht selbst herzustellen und helfen, Krankheiten zu vermeiden. Spezielle Glanzmittel sind unnötig und verstopfen die Poren der Pflanzen,“ sagt Kranzfelder.

Mit einem feuchten Lappen entstaubt Nicole Hierhammer die Blätter ihrer Orchidee.

Aus einer Pflanze lassen sich vier bis fünf Stecklinge gewinnen, sagt Kranzfelder „das ist nachhaltig und wir brauchen keine neuen Pflanzen wie Usambaraveilchen oder Orchideen zu kaufen.“ Maria Meßner aus Buttenwiesen bearbeitet eine Efeutude. Bei diesem Rankgewächs schneidet sie mit einer Schere die Triebe ab. Jede Spitze ergibt einen Kopfsteckling. Am Ende des Unterrichts tauschen die Studentinnen ihre Ableger aus und gehen anschließend mit einem reichen Schatz an unterschiedlichen Pflanzen nach Hause. Meßner zeigt sich erfreut „Die Ableger eignen sich wunderbar als kleine Geschenke oder Mitbringsel.“

So macht man Blumenerde selber: Ein Drittel Gartenerde, ein Drittel Sand und ein Drittel gut abgelagerte Komposterde.

Hinweis für alle Interessierte zum Semesterbeginn: Am 21. März von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr ist ein Schnuppertag an der staatlichen Landwirtschaftsschule in Wertingen. Anmeldeschluss für die kostenlose Ausbildung ist Ende Juli. Semesterbeginn ist der 14. September.