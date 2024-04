Wertingen

So viele Möglichkeiten des Fastens – Wertinger Beispiele

Sevilay Bakir (links) genießt mit einer Freundin in ihrem Garten in Wertingen die Sonne und innere Ruhe während des Fastenmonats Ramadan. Er dauert noch bis einschließlich Dienstag.

Plus Für Christen ist das Fasten mit dem Osterfest vorbei. Muslime sind im Endspurt. Wochenlang fasteten sie dieses Jahr parallel. Ob das den Kontakt der beiden Religionsgruppen in Wertingen wieder aufleben lässt?

Von Birgit Alexandra Hassan

Ein Nachmittag mitten in der Woche. Zwei Frauen sitzen im Garten, unterhalten sich, freuen sich am Leben. Seit Sonnenaufgang fasten sie. Kein Essen, kein Trinken, keine bösen Worte. Zurück in die eigene Mitte. Noch bis Dienstag dauert der muslimische Fastenmonat Ramadan. Am Mittwoch wird das Fest gefeiert. Kurz nach dem Osterfest. Gemeinsames Fasten und Feiern – gibt es das bei Christen und Muslimen? In Wertingen entstand über viele Jahre hinweg ein Austausch der Religionsgemeinschaften. Mit Corona stoppte alles. Und jetzt?

"Dreimal im Jahr hatten wir uns gegenseitig eingeladen", sagt Mehmet Yildirim, "zum Essen, Kaffee und Kuchen, gegenseitigem Austausch und Kennenlernen, Ängste abbauen." Der 54-jährige Vorsitzende der türkisch-islamischen Gemeinde in Wertingen erinnert sich gut und gerne. Zu Katholiken und Muslimen kam irgendwann auch die evangelische Kirchengemeinde hinzu. Anton Stegmair war damals Pfarrgemeinderatsvorsitzender und einer der Organisatoren. Für ihn entstand aus den ersten Kennenlerntreffen ein Dialog, bei dem man sich über das Beten und den Glauben austauschte. Dann kam vieles zusammen. Stegmair übergab sein Amt nach 20 Jahren an Fabian Braun. In der islamischen Gemeinde hatte mittlerweile Mehmet Yildirim den Vorsitz übernommen. Gemeinsam trafen sich noch ein paar Mal zusammen. Dann stoppte Corona die Kontakte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

