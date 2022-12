So viele Wünsche wie noch nie hängen am Baum im Wertinger Schloss

117 Sterne von Kindern warten auf Menschen, die zu Weihnachten Buben und Mädchen eine Freude bereiten wollen, von der Krabbeldecke und Puppe bis hin zu Stiefeln.

Ab sofort steht er wieder, der Wertinger Weihnachtswunschbaum im Eingangsbereich des Schlosses. Auf ihm hängen so viele bunte Sterne wie nie zuvor. Sterne mit den Wünschen von Kindern, die sich auf ein Geschenk zu Weihnachten freuen. Und Sterne für Menschen, die gerne einem Kind einen Weihnachtswunsch erfüllen wollen.

Der Wertinger Wünschebaum ist jedes Jahr etwas Besonderes

117 Sterne von 45 Familien zieren den Baum in diesem Jahr. "So viele wie noch nie", sagt Julia Unter vom Familienbüro Wertingen. Vor vier Jahren hat die Sozialpädagogin die Tradition ihrer Vorgängerin Birgit Sölch übernommen. Und das sehr gerne. "Für mich ist der Wünschebaum jedes Jahr etwas Besonderes", erzählt die 45-Jährige, "er trägt den Geist von Weihnachten – Teilen und Freude bereiten."

Woher die Geschenke kommen, werden die Kinder am Heiligabend nicht wissen. Sie haben einfach einen oder mehrere Wünsche zur Auswahl auf einen Zettel geschrieben, an das Christkind sozusagen. Eingesammelt hat Julia Unger die Wünsche wie immer über die Wertinger Tafel. Anfangs hatten sie 65 Wünsche bekommen, was allmählich auf 75 Wünsche anstieg. Auch in Corona-Zeiten, in denen der Wünschebaum stand, blieb das laut Unger stabil. In diesem Jahr erst merkt sie einen schlagartigen Anstieg.

Der Höchstwert der Wünsche liegt bei 25 Euro

Vor Ort bei der Tafel sammelt die Sozialpädagogin eine Woche, nachdem sie darüber informiert hat, die Wünsche alljährlich ein. "So stellen wir sicher, dass wir wirklich die Bedürftigen erreichen", sagt sie. Oftmals schreiben Eltern die Wünsche ihrer Kinder auf die Zettel, manchmal auch die Buben und Mädchen selbst.

Die meisten davon sind im Grundschulalter, ein einziger 17-jährig, einige im Moment noch im Bauch ihrer Mütter, sprich Babys, die demnächst auf die Welt kommen. Ein Babyspielzeug oder eine Krabbeldecke steht auf diesen Wunschsternen. Auf anderen Sternen wünschen sich Kinder Kuscheltiere, Puppen, einen Fahrradhelm oder Spiele. Über Letzteres freut sich Julia Unger und gesteht: "Ich bin Old-School, freu mich, wenn die Menschen sich Spiele wünschen und schenken."

Was alle Geschenke gemein haben, ist der Höchstpreis. Der liegt bei 25 Euro. Darauf hat Unger alle Wünsche überprüft – "ob der Wunsch für diesen Preis erfüllt werden kann". Immer wieder wird die 45-Jährige mit der Frage konfrontiert, ob man auch etwas neuwertig Gebrauchtes schenken könne. "Die Geschenke sollen neu sein", sagt sie, "gerade diese Familien bekommen oft Dinge aus zweiter Hand und für diese Kinder ist es schon ganz toll, auch mal etwas ganz Neues geschenkt zu bekommen."

Was die Menschen – unbekannterweise – einem dieser Kinder schenken wollen, können sie selbst auswählen. Der Wünschebaum steht wie jedes Jahr im Eingangsbereich des Wertinger Schlosses. Dort können die Wünsche auf den einzelnen Sternen abgelesen werden. Einzig das Alter und das Geschlecht stehen zusätzlich mit drauf. Wer sich einen Stern nimmt, füllt zusätzlich einen Zettel aus, mit der Nummer des gewählten Sterns und eigenen Kontaktdaten. "Diese sind nur für mich gedacht", betont die Sozialpädagogin Julia Unger. Den Stern nehmen die Menschen dann mit, besorgen das Geschenk, verpacken es und geben es bis spätestens Montag, 19. Dezember, 11 Uhr, im Wertinger Bürgerbüro ab. Wichtig ist laut Unger, dass der Stern aufgeklebt oder die Sternnummer sichtbar auf das Geschenk geschrieben ist.

Unger vertraut darauf, dass alle Wertinger Weihnachtswünsche erfüllt werden

Bislang sind stets alle Sterne weg- und die Geschenke pünktlich eingegangen. Darauf vertraut Julia Unger auch in diesem Jahr: "Ein bisschen Weihnachtswunder brauchen wir." Das findet auch Schloss-Hausmeister Bernhard Fülle, der beim Baumaufbinden vorbeikommt. "Letztes Jahr hat alle Rekorde geknackt", erzählt er, "innerhalb einer Woche war der Baum leer." Auch viele Kinder waren gekommen, um sich einen Stern auszusuchen und einem anderen Kind eine Freude zu bereiten.

Bereits beim Aufhängen behält Julia Unger dieses Mal einen Stern zurück. Den hat sich ihre 14-jährige Tochter ausgesucht, während sie selbst die Wünsche auf die Sterne übertrug. "Es ist etwas, das meine Tochter selbst früher geliebt hat und jetzt gerne dem sechsjährigen Mädchen schenken will", verrät sie. Nicht nur Spiel- und Sportsachen stehen auf den Wunschsternen, sondern auch viele Kleidungswünsche – Jacken, Schuhe, Mützen und Schals. Ein Wunsch hat Julia Unger besonders berührt. "Ein Mädchen wünscht sich ein deutsches Weihnachtsbuch, daneben hat sie geschrieben: Ich freue mich über alle Geschenke."

Wunschsterne aussuchen können Menschen jederzeit zu den Öffnungszeiten des Wertinger Rathauses, und auch während der Wertinger Schlossweihnacht.