Staatsstraße bei Wertingen nach Unfall gesperrt

Eine 30-Jährige kommt mit ihrem Kleinbus bei Wertingen von der Fahrbahn ab. Der Abschleppdienst und die Feuerwehr sind im Einsatz.

Eine 30-Jährige aus Dillingen war am Samstagmorgen gegen 6.15 Uhr mit ihrem Kleinbus auf der Staatsstraße 2033 von Biberbach kommend in Richtung Wertingen unterwegs. Auf Höhe der ersten Ausfahrt Wertingen geriet die Frau laut Polizeibericht aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und rutschte nach rechts von der Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro.

Die Wertinger Feuerwehr ist mit zehn Einsatzkräften vor Ort

Der Kleinbus musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, die Staatsstraße wurde hierfür für etwa 15 Minuten voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Wertingen war mit zehn Mann vor Ort im Einsatz. Auf die 30-Jährige kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. (AZ)