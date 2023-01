Stabwechsel beim Wertinger Betriebshof

Plus Drei Jahrzehnte lang hat Johannes Deisenhofer beim Wertinger Betriebshof gearbeitet. Nun geht er in den Ruhestand. Ein Bereich hat ihm besonders viel Freude gemacht.

Die Zeit beim Wertinger Betriebshof war für Johannes Deisenhofer vollgepackt mit vielen Erfahrungen. 15 Stadtfeste hat er etwa mitorganisiert in den drei Jahrzehnten, die er in diesem Beruf verbracht hat. "Das Organisieren, das liegt mir. Das hat mir immer gut gefallen", sagt Deisenhofer.