Die Sternennacht in Wertingen vereint Besinnlichkeit und Lebensfreude

Die diesjährige Ausgabe der "Wertinger Nacht" leitet die ruhige Zeit in Wertingen ein. Doch auch Freunde von ausgelassenem Karaoke kommen heuer auf ihre Kosten.

Ein Laternenumzug leitet die Sternennacht im Städle ein. Ab 17 Uhr am Freitag, 18. November, ziehen die Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen durch die Stadt. Die Feuerwehr sperrt dafür extra die Straße ab. Los geht es vor Optik Dwoschak, musikalisch begleitet wird der Zug von der Blaskapelle Was wois I. Alle Kinder sind willkommen, für sie gibt es nach dem Zug noch einen Kinderpunsch.

Es passt in diese Zeit: Die diesjährige Wertinger Nacht soll gleichzeitig Freude und Besinnlichkeit vermitteln. Eigentlich war das schon für das vergangene Jahr geplant, doch war dies durch die Corona-Beschränkungen nicht möglich. Im Anschluss an den Laternenumzug findet in der Stadtpfarrkirche ein besinnliches Konzert statt: Die Bläserphilharmonie und der Chor Vox Nova aus München führen ein Mozart-Requiem auf.

Atmosphäre und Spaß stehen gleichermaßen im Fokus

Einkaufen gehen, die Atmosphäre mitnehmen und Kultur erleben – das alles soll den Besucherinnen und Besucher der Wertinger Veranstaltung möglich gemacht werden. Die Mitglieder der Wertinger Wirtschaftsvereinigung sind schon seit Längerem dabei, sich auf das Event vorzubereiten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Wer etwa "Sternstunden der Radiogeschichte" erleben will, besucht zwischen 19 und 21 das Radio- und Telefonmuseum.

Das Rahmenprogramm ist vielseitiger denn je: Im Wertinger Schloss gibt es ab 19 Uhr eine Ausstellung ("Kosmische Glasbilder") von Claudia Reining-Hopp, ab 18 Uhr Märchenerzählungen im Zelt, auf einer Showbühne am Marktplatz Livemusik von David Finis und anschließend Karaoke mit aufgelegten Hits von "DJ Harry". "Was uns besonders begeistert, ist die Idee von Oliver Dix, die 'Stars von Wertingen' auf die Bühne zu locken", sagt Claudia Reining-Hopp. "Er hat uns davon überzeugt, dass Karaoke an diesem Abend mal etwas ganz Besonderes wäre." Reining-Hopp, die seit Jahrzehnten Mitglied der WV ist und sich als Schriftführerin und Hauptorganisatorin bei sämtlichen Events der WV einbringt, freut sich aber auch auf die weiteren Show-Acts, die im Innenstadtbereich zu finden sind. Vom Kreisverkehr bei Isa's Café bis hin zum Marktplatz sei an jeder Ecke etwas geboten.

Die Einzelhändler wollen mit eigenen Sternen mitmachen

Auch Hauptorganisator Alexander Bischof, stellvertretender Vorsitzender der Wertinger Wirtschaftsvereinigung, ist gespannt auf die altbekannten Gastronomen und Aussteller, aber auch "einige neue Fieranten". Die anliegenden Geschäfte greifen das Motto Sterne auf, wollen die Innenstadt stimmungsvoll in Kerzenlicht und Sternenglanz hüllen. "Bemerkenswert ist, dass ganz viele extra mit Sternen dekorieren, Sterne jeglicher Art – ob als Schmuck, Deko oder Lebkuchen – in der Aktion haben", sagt Verena Beese über die Vielzahl an Aktionsteilnehmern.