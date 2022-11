Unbekannte beschädigen in Wertingen Schaltkasten einer Fußgängerampel

Unbekannte haben in der Zusamstadt einen Sachschaden von etwa 2000 Euro verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einen Schaden von rund 2.000 Euro haben bisher unbekannte Vandalen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag in Wertingen angerichtet. Die Unbekannten beschädigten in der Dillinger Straße, Ecke Schulstraße, mutwillig den Schaltkasten einer Fußgängerampel.

Die Schaltung der Ampel wurde nicht beeinträchtigt

Die Schaltung der Lichtzeichenanlage wurde nach Angaben der Polizei nicht beeinträchtigt. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)