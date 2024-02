Wertingen

Von der KfZ-Werkstatt zum Restaurant: Zu Gast im Wertinger "Gänsweid"

Plus Das Restaurant direkt an der Zusaminsel hat eine offene Küche und industriellen Charme. Einen Blick hinter die Kulissen geben die beiden Gastgeber Sabine Simon und Markus Egger.

Von Alexandra Schuster

Hummersuppe oder zart geschmortes Fleisch, einen edlen Tropfen Wein und ein Ambiente, in dem sich Abstand vom Alltag nehmen lässt: Das gibt es im Restaurant „Gänsweid“ in Wertingen. Dem Motto "Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken" zufolge bewirtschaftet das Paar Sabine Simon und Markus Egger gemeinsam mit ihren Mitarbeitern das traditionelle Gänsweid direkt an der Zusaminsel. Auch ihre Kinder, die 20-jährige Emma und der 22-jährige Moritz, helfen aus, wenn Not am Mann ist.

Ob im Kaminzimmer, in der Vinothek oder direkt neben der offenen Küche beim Koch: Im Restaurant haben zwischen 30 und 50 Gäste Platz. An diesem Mittag können sie etwa zwischen einem Fischgericht, einem Pfannenschaschlik mit Salat und einem vegetarischen Gericht auswählen. Koch Markus Egger steht bereits seit der Früh in der Küche und trifft die Vorbereitungen für den Abend sowie den morgigen Tag. Der Blick fällt auf Entenbrüste, Hähnchen, Reh und viele weitere frische Zutaten, die bereits für das Wochenende zubereitet werden. Auf Qualität und Regionalität legen die Inhaber viel Wert. „Es soll eine ehrliche Küche sein“, sagt Sabine Simon.

