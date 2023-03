Wertingen

06:00 Uhr

Was geschieht mit der Brauerei und dem Autohaus Langer in Wertingen?

"Schwanenbräu" in Wertingen hat den Betrieb eingestellt. Zur Brauerei gehören große Gebäudekomplexe. Nun geht es um die Frage, was sich dort künftig entwickeln kann.

Plus Der Stadtrat befasst sich mit den gravierenden Änderungen, die nun auf das Erscheinungsbild von Wertingen zukommen. Das Gremium wählt eine besondere Maßnahme.

Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung - dieses Zitat des griechischen Philosophen Heraklit beschreibt die Situation in Wertingen. In der Zusamstadt wird sich einiges ändern. Es sind vor allem traurige Nachrichten, die diesen Wandel anstoßen. Da ist zum einen das Aus von Schwanenbräu. Die Brauerei im Herzen der Stadt hat ihren Betrieb eingestellt. Zu der Brauerei gehören große Gebäudekomplexe und die ehemalige Pizzeria Romana, die viele noch den Gasthof zum Schwanen nannten und die seit Ende 2021 geschlossen ist. Neben dieser zentralen Fläche geht es aber auch um die Zukunft des Autohauses Langer am Ortseingang von Wertingen und somit ebenfalls um ein für das Erscheinungsbild wichtiges Areal.

