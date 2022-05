Was passiert an den Strommasten im Landkreis?

Plus Auf 60 Meter hohen Leitungsmasten im Landkreis Dillingen wird derzeit gearbeitet, sogar am Wochenende. Warum die Giganten noch stabiler werden sollen.

Es sieht wagemutig aus, wie Menschen derzeit zwischen Rieblingen und Wertingen hoch oben in den Strommasten arbeiten. Die Masten haben laut Amprion eine mittlere Höhe von knapp 60 Metern. Im Abschnitt zwischen Gundremmingen und Meitingen werden insgesamt 96 Strommasten saniert. Noch aufregendere Arbeiten stehen im Herbst an.