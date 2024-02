Wertingen

Was wird nun aus dem alten Gasthaus zum Lamm in Wertingen?

Das Gasthaus zum Lamm in der Wertinger Mühlgasse hat seit Ende Januar geschlossen.

Plus Der neue Eigentümer hat mittelfristig noch keine Pläne für das Gebäude. Kurzfristig aber kann er sich vorstellen, dass die Wirtschaft weitergeführt werden könnte.

Von Laura Gastl

Als Ende Januar das Gasthaus zum Lamm in der Wertinger Mühlgasse schloss, machte damit auch die letzte klassische Bierwirtschaft in der Zusamstadt dicht. Zuletzt hatten sich hier noch vor allem ältere Gäste getroffen, um in Erinnerungen zu schwelgen, sich auszutauschen und ein Bierchen zu trinken. Ist das nun wirklich vorbei? Vielleicht noch nicht.

Erworben wurde das Gebäude inzwischen vom Bauunternehmen Ulrich Reitenberger aus Laugna, wie der gleichnamige Geschäftsführer unserer Redaktion mitteilte. "Mittelfristig gibt es noch keine konkreten Pläne", so der neue Eigentümer. Das betrifft auch das Haus links daneben, das er bereits vor circa acht Jahren gekauft habe und das leer steht. Gemeinsam mit der Stadt Wertingen wolle man sich nun überlegen, was am besten daraus werden könnte.

