Wertingen

12:14 Uhr

Wasserwirtschaftsamt prüft mögliche Wasserverunreinigung in Wertingen

Das Wasserwirtschaftsamt informierte die Polizei, nachdem ein Bach in Wertingen durch eine Biogasanlage verunreinigt worden sein könnte.

Das Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth hat in Wertingen Proben entnommen, weil in einem Bach Verschmutzungen auffielen. Nun ermittelt auch die Polizei.

Wie die Wertinger Polizei mitteilt, hat Wasserwirtschaftsamt Donauwörth am Dienstag eine Gewässerverunreinigung in Wertingen gemeldet. Wie der zuständige Flussmeister des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth feststellen konnte, hatten sich in einem Bach bereits mehrere sogenannte "Abwasserpilze" gebildet. Biogasanlage könnte Ursache sein Als Ursache für die Bildung der Abwasserpilze kommt möglicherweise verunreinigtes Regenwasser in Betracht, welches von einer nahe gelegenen Biogasanlage auf ein Feld gepumpt wird und von dort in Richtung Bache fließt. Entsprechende Maßnahmen zur Eindämmung wurden laut Polizei bereits veranlasst. Das Wasserwirtschaftsamt hat Wasserproben entnommen. Die Wertinger Polizei führt Ermittlungen wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung. (AZ)

