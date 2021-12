Wer zur Mette will, muss sich jetzt anmelden

An Heiligabend haben sowohl Katholiken als auch Protestanten besondere Gottesdienste in Wertingen geplant.

Zu Weihnachten gehört für viele der Kirchenbesuch. Nun ist aufgrund von Corona schon zum zweiten Mal nichts so wie zu „normalen Zeiten“. Deshalb haben wir nachgefragt, worauf die Gläubigen dieses Jahr achten müssen oder sich besonders freuen dürfen.

Bei der evangelisch-lutherischen Bethlehemgemeinde, bei der für alle Gottesdienste eine Anmeldung nötig ist, findet am Heiligen Abend um 15 Uhr der Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Bethlehemskirche statt. Pfarrerin Ingrid Rehner meint: „Hier kommen vor allem Familien mit Kindern und Senioren, denen es bei unserem Gottesdienst am Mühlenhof zu kalt ist.“ Denn im Garten der Familie von Zastrow in Roggden findet, wie im vergangenen Jahr, um 17 Uhr der Gottesdienst im Freien statt. Die Pfarrerin erzählt, dass sie voriges Jahr im Gemeindebrief angeboten hatte, für Familien einen Gottesdienst in ihrem Garten abzuhalten. „Daraufhin hat sich Herr von Zastrow gemeldet und gesagt, bei mir können wir es groß machen.“ Erfreut über das großzügige Angebot plante die Pfarrgemeinde mit Familie von Zastrow spontan und kurzfristig um und der Gottesdienst kam bei allen sehr gut an. Pfarrerin Rehner sagt: „Die einen haben gesagt, wir sind auf jeden Fall wieder dabei, die anderen meinten, da haben wir was verpasst.“ Von der Witterung her meint die Pfarrerin: „Obwohl es letztes Jahr eisig war, war die Feier sehr stimmungsvoll.“ Jeder war, wie auch dieses Jahr, eingeladen, eine Laterne oder ein Licht mitzubringen, dazu die Gartenbeleuchtung, Fackeln und ein großer Weihnachtsbaum. Außerdem begeisterte sie die musikalische Umrahmung. Vor allem freut sich Ingrid Rehner über die Bereitschaft von Familie von Zastrow, sich darauf einzulassen. Statt dass sie ihre eigenen Pläne verfolgen, stimmen sie diese auf den Gottesdienst ab, stellen Stühle auf und was noch anfällt.

Den Gottesdienst gibt es auch per Livestream

Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, am Ersten Weihnachtstag um 10 Uhr den Gottesdienst per Livestream online zu verfolgen oder später anzuschauen.

Auch die katholischen Pfarreiengemeinschaften (PG) bieten an Heiligabend zahlreiche Krippenfeiern und Gottesdienste an (siehe Info). Besondere Termine in der PG Wertingen sind die Orgelandacht in der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Gottmannshofen um 14 Uhr und um 14.30 Uhr die Waldweihnacht an der Marienkapelle. Gemeindereferent Michael Hahn betont: „Das ist ein Outdoorgottesdienst, bei dem in kleinen Gruppen ein Weg mit Stationen gegangen wird.“ Um 17 Uhr findet dann im Schlossgarten Wertingen eine Christvesper statt, mit musikalischer Umrahmung durch ein Ensemble der Stadtkapelle. Während zu den drei Christmetten in Binswangen, Gottmannshofen und Wertingen jeder ohne Anmeldung kommen darf, ist die Zeit für die Anmeldung zu den Krippenfeiern bereits abgeschlossen. Für die Kleinen findet außerdem am Dienstag, 28. Dezember, um zehn Uhr in der Wertinger Stadtpfarrkirche die Kindersegnung statt.

In der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen ist zu jedem Gottesdienst eine Anmeldung nötig, bis einschließlich Donnerstag kann noch angerufen werden. Die 3G-Regelung, also geimpft, genesen oder getestet muss nur sein, wer zur Christmette in die St. Martinskirche in Pfaffenhofen kommen will, erklärt Pfarrer Mathias Kotonski. „So finden mehr Leute Platz.“ Außerdem meint er: „Wir teilen die Gottesdienste auf, damit in jeder Pfarrei etwas stattfindet.“ Auch am Ersten und Zweiten Gottesdienst gibt es entsprechende Angebote.

Krippenfeiern im Freien in Bliensbach

In der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach finden die Krippenfeiern im Freien statt, damit mehr Leute kommen können. Ebenso wie zu den Christmetten ist keine Anmeldung nötig. Pater Tomasz Wesolowski sagt: „Wir haben genug Platz.“ Aus der Erfahrung des vorigen Jahres heraus ist diese Entscheidung gefallen. Wie der Bliensbacher Pfarrer hat auch Pater Biju in der Pfarreiengemeinschaft Zusamaltheim die Erfahrung gemacht, dass der Andrang nicht so groß war, wenn eine Anmeldung nötig war.

„Dieses Jahr dürfen alle spontan kommen“, erklärt der Priester. Was hier neu ist: „Dieses Jahr gibt es in jeder Pfarrei eine Krippenfeier, letztes Jahr war die zentral“, freut er sich auf viele begeisterte Gesichter.

Pfarreiengemeinschaft (PG) Buttenwiesen:

Buttenwiesen Hlgst. Dreifaltigkeit: 15.30 Uhr Krippenfeier für Kleinkinder bis fünf Jahre - Anmeldung erforderlich, 16.30 Uhr Kindermette - Anmeldung erforderlich.

Lauterbach St. Stephan: 22.30 Uhr Christmette - Anmeldung erforderlich.

Pfaffenhofen St. Martin: 16.30 Uhr Kindermette - Anmeldung erforderlich, 21 Uhr Christmette - Anmeldung erforderlich.

Unterthürheim Maria Hilf: 21 Uhr Christmette - Anmeldung erforderlich.

Wortelstetten St. Georg: 22.30 Uhr Christmette - Anmeldung erforderlich

PG Wertingen:

Binswangen St. Nikolaus: 15 Uhr Kinderkirche, 21 Uhr Christmette. Gottmannshofen Mariä Heimsuchung: 14 Uhr And. m. Orgelmusik, 16 Uhr Kinderkirche, 22 Uhr Christmette.

Wertingen St. Martin: 15 Uhr Kinderkirche, 17 Uhr Christvesper (Schlossgarten Wertingen), 23 Uhr Christmette.

PG Bliensbach: Bliensbach St. Margaretha: 17 Uhr Krippenfeier am Pfarrhof.

Hirschbach St. Peter: 16 Uhr Krippenfeier am Friedhofgelände.

Hohenreichen St. Georg: 18 Uhr Christmette im Lagerhaus.

Prettelshofen St. Andreas: 20 Uhr Christmette.

Laugna St. Elisabeth: 20 Uhr Christmette.

Modelshausen St. Peter und Paul: 16 Uhr Krippenfeier vor d. Kirche.

Osterbuch St. Michael: 16 Uhr Krippenfeier am Parkplatz am Bürgerhaus.

PG Zusamaltheim:

Zusamaltheim St. Martin: 16 Uhr Kinderkrippenfeier, 21 Uhr Christmette Villenbach St. Jakobis maj.: 15 Uhr Kinderkrippenfeier.

Wengen St. Michael: 14 Uhr Kinderkrippenfeier, 19 Uhr Christmette

Evangelische Bethlehemkirche:

15 Uhr Fam.gottesdienst m. Krippenspiel m. Anmeldung 17 Uhr Go. im Freien am Mühlenhof in Roggden m. Anmeldung.

Freie evangelische Gemeinde:

Fr: 16 Uhr Go. (3. OG d. Fa. Denzel, Mühlwinkel 12 in 86637 Wertingen).