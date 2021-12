Wertingen

17:31 Uhr

Wertingen hat ein Vandalismus-Problem

Plus Die Leiterin der Polizeistation in Wertingen spricht von einer Serie. Die Schäden sind immens.

Von Elli Höchstätter

Graffitis an Wänden, beschädigte Blumenkränze und herausgerissene Pflastersteine. Die Liste der Sachbeschädigungen, die bei der Polizeistation in Wertingen gemeldet werden, ist lang. Am Donnerstag kam eine weitere dazu. Unbekannte Täter haben die Führungsseile eines Sonnenschutzes am Fenster eines Bankgebäudes in der Josef-Frank-Straße in Wertingen durchschnitten. Die Täter, bei denen es sich laut Auskunft der Polizei mutmaßlich um Jugendliche handeln dürfte, richteten einen Schaden von etwa 500 Euro an.

