Wertingen macht sich für Geflüchtete bereit

Plus Klar ist: Wertingen tut dem Landratsamt mit der Bereitstellung des Areals einen großen Gefallen. Im Stadtrat gibt es zwei Anregungen, die kaum unterschiedlicher sein könnten.

Wolfgang Plarre und sein Wertinger Helferkreis Asyl sind aus der Zusamstadt kaum mehr wegzudenken. Der ehemalige Gymnasiallehrer engagiert sich seit vielen Jahren für diejenigen, die vor Krieg und Verfolgung aus ihrer Heimat fliehen müssen und am vorläufigen Ende ihrer Odyssee schließlich in Wertingen landen. Das humanistisch geprägte Motto des Helferkreises: "Ein Fremder ist ein Freund, den du noch nicht kennengelernt hast." Sie helfen Geflüchteten bei Behördengängen und Einkäufen, Betreuung ihrer Kinder und dem Erlernen der deutschen Sprache.