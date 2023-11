Wertingen

Wertingen unterstützt Käufer von E-Lastenrädern

Plus Wer sich in der Zusamstadt oder den Ortsteilen ein solches Gefährt zulegt, darf mit einem Zuschuss rechnen. Doch es gibt Bedingungen dafür.

Wertingen arbeitet derzeit an einem Klimaschutzkonzept, das am Donnerstag, 30. November, ab 18.30 Uhr bei einer Veranstaltung in der Wertinger Stadthalle allen Interessierten vorgestellt wird. Im Vorfeld beschäftigte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit der Förderung von E-Lastenrädern. Wie Bürgermeister Willy Lehmeier erklärte, könnten diese dazu beitragen, dass sich eine Familie vielleicht ein Auto weniger anschaffen muss. Die Räder seien beispielsweise dafür geeignet, Einkäufe in der Stadt zu erledigen.

Neue Förderung baut auf Zuschussmöglichkeit für Fotovoltaikanlagen auf

Dieser neue Vorstoß baut auf einer Förderung auf, die es bereits in der Zusamstadt gibt. Im Herbst 2019 hatte der Stadtrat die Förderung von Fotovoltaikanlagen beschlossen. Die ursprüngliche Idee dahinter war, damit vor allem die Anschaffung von Klein-Fotovoltaikanlagen auf Balkonen oder Terrassen zu unterstützen. Da es keine Begrenzung hinsichtlich der Leistung gab, kann die kommunale Förderung aber auch bei der Installation größerer Anlagen auf dem Dach genutzt werden. Die Folge: Das Programm ist beliebt und werde häufig genutzt, so Kämmerer Matthias Freier. In diesem Jahr wurde es zweimal erweitert. Die vorgesehenen 20.000 Euro waren laut Freier schnell aufgebraucht, sodass im Frühjahr und Spätsommer jeweils nochmals 20.000 Euro bereitgestellt wurden.

