Wertinger Reservisten ernennen Alfred Schrödl zum Ehrenvorsitzenden

Der traditionelle Wintermarsch diente als Rahmen für diese besondere Ehrung. Was der neue Ehrenvorsitzende alles für seinen Verein getan hat.

Der traditionell jährlich stattfindende Wintermarsch der Wertinger Reservisten, der vor 29 Jahren unter Federführung des damaligen ersten Vorsitzenden Alfred Schrödl ins Leben gerufen wurde, bildete den angemessenen Rahmen für eine besondere Ehrung. Vor über 40 teilnehmenden Kameraden und Gästen ernannte der aktuell amtierende erste Vorsitzende Ernst König den Kameraden Alfred Schrödl zum ersten Ehrenvorsitzenden der Reservistenkameradschaft Wertingen.

In seiner Laudatio erinnerte König daran, dass Schrödl 1984 als Obergefreiter der Reserve dem Verein beigetreten ist und bereits 1988 das Amt des ersten Vorsitzenden übernahm, welches er dann 20 Jahre mit vollem Einsatz für den Verein begleitet hat. Alfred Schrödl organisierte mit seinen Vorstandskameraden in dieser Zeit viele Veranstaltungen, immer mit Blick auf die Ziele des Reservistenverbandes: militärische Aus- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Kameradschaftspflege. Bei militärischen Wettkämpfen führte Schrödl seine Mannschaften über Kreis-, Bezirks- und Landesebene bis zur dreimaligen Teilnahme an den Deutschen Reservistenmeisterschaften zu vielen Erfolgen und machte damit den Namen der RK Wertingen und der Stadt über die schwäbischen Grenzen hinaus bekannt.

Konsequente Ausbildung mit den Kameraden in Theorie und Praxis bei den monatlichen RK-Abenden, bei Biwaks und mit Unterstützung der aktiven Truppe, zu der Alfred Schrödl schon aufgrund seiner freiwilligen Weiterbildung und Qualifikation vom Obergefreiten zum Hauptfeldwebel der Reserve gute Beziehungen hatte, machten diese Erfolge möglich. Die Betreuung amerikanischer Familien während des Golfkrieges, die Vorstellung der Reservistenarbeit im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr vor tschechischen Offizieren, die Betreuung von Kindern im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Wertingen, Informationsfahrten zu aktiven Truppenteilen, Kranzniederlegungen auf Soldatenfriedhöfen im In- und Ausland als fester Programmpunkt bei den Vereinsausflügen und die Teilnahme an Wallfahrten und Volkstrauertagen sind nur einige Veranstaltungen, die Alfred Schrödl auf die Beine stellte.

Auch die Gewinnung neuer Mitglieder war ihm ein großes Anliegen. Für sein hohes Engagement erhielt er auf Bundeswehrebene das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber und vom Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr wurde er mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Alfred Schrödl bedankte sich für die Ehrung, betonte aber, dass er ohne die Unterstützung seiner Vorstandskollegen und allen Kameraden, die hinter dem Verein stehen, all diese Veranstaltungen und Erfolge nicht hätte umsetzen können. Für die weitere Zukunft des Vereins wünschte er alles Gute und dass der Verein so weitermacht, wie man es von ihm gewohnt ist: "Denn sonst wäre meine Arbeit der 20 Jahre als Vorsitzender ja umsonst gewesen." (AZ)