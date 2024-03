Wie sich der Kiebitz im Wertinger Ried wieder ausbreiten kann

Die Landwirte spielen beim Schutz der Wiesenbrüter eine große Rolle. Biologe Anton Burnhauser informiert bei der Mitgliederversammlung der Grünen in Wertingen.

Es ist ein Hoffen und Bangen, das Anton Burnhauser als Gastreferent dem Ortsverband der Grünen Wertingen-Zusamaltheim schildert. Intensive Landwirtschaft, Trockenheit und Klimawandel bedrohen Wiesenbrüter, die im Donauried brüten und ihren Nachwuchs großzuziehen. Zu den verschwindenden Arten gehört der Kiebitz. Burnhauser, seit Jahrzehnten federführend tätig im Wiesenbrüterschutz in Schwaben, gibt dem Kiebitz im Wertinger Ried dennoch eine Chance: „Wenn wir an den richtigen Schrauben drehen, schaffen wir das.“

In den 1990er-Jahren noch war der Kiebitz ein „Allerweltsvogel“, wie Burnhauser sagt. Kiebitze sind Kulturfolger und bevorzugen offene Landschaften, wie sie ihnen das Ried bietet. Auf feuchten, mageren Wiesen finden sie Nahrung, ebenso an flachen Ufern von Gewässermulden oder großen Pfützen, in denen das Wasser eine Zeit lang steht, sodass sich Insekten dort ansiedeln. Regenwürmer, Blattkäfer, Wiesenschnecken gehören zur bevorzugten Nahrung. Die Jungvögel brauchen magere Wiesen, in denen sie sich bewegen können ebenso wie Deckungsstrukturen, wenn Gefahr droht. Ihre natürlichen Feinde sind Füchse, Greifvögel oder Rabenkrähen. Zum Verhängnis wird aber auch der Mensch. Burnhauser: „Wenn Hunde auf den Wiesen herumspringen, ist es für den Kiebitz vorbei.“

Im Wertinger Ried soll sich der Kiebitz wieder wohler fühlen

Dass sich die Kulturlandschaft im Ried und in anderen Gegenden von Schwaben verändert hat in Richtung Intensivlandwirtschaft, ist ein Problem. Der Bestand an Kiebitzen sei in 25 Jahren um ein Dreiviertel zurückgegangen. Die europäische Vogelschutzrichtlinie sehe vor, dass im Bestand bedrohte Arten geschützt werden müssen. Die Regierung von Schwaben hat deshalb seit 2015 mit dem Wiesenbrüter-Brutplatzmanagement das Heft des Handelns selbst in die Hand genommen. Der Wiesenbrüterschutz, der auch andere Arten beinhaltet, ist also staatliche Aufgabe. Träger von Projekten sind unter anderem Landschafts- und Naturschutzverbände. 14.000 Hektar gehören in Schwaben zum Projekt und decken damit 60 Prozent des schwäbischen Kiebitzbestands ab. Wichtige Partner sind 130 Landwirte.

Wird ein Kiebitznest vom „Wiesenbrüter-Berater“ aufgespürt, wird es mit Stäben abgesteckt, sodass der Landwirt erkennt, wo sich das Nest befindet und dieses von der Feldbewirtschaftung aussparen kann. Für die Dauer der Brutsaison schließen die Berater einen einfachen Vertrag mit dem Landwirt ab, und es gibt auch eine Entschädigung dafür. „Landwirte sind Kiebitzschützer“, sagt Burnhauser, „der Kiebitz wäre nicht mehr da, wenn Landwirte nicht immer schon aufgepasst hätten.“

Wertinger Grüne sprechen über Kiebitz- und Wiesenbrüterschutz

Doch damit nicht genug. Auf den Ausgleichsflächen des Landkreises Dillingen und der Stadt Wertingen im Wertinger Ried wurde ein Lebensraum geschaffen, der dem Kiebitz und anderen Wiesenbrütern helfen soll, dort wieder heimisch zu werden. Aus Maisäckern wurden Wiesen mit Wassermulden. Das Gelände wird von Ziegen beweidet, sodass das Gras kurz ist. Auf den Wiesen entwickeln sich Pflanzen, die Insekten anziehen. Der Erfolg stellt sich – Rückschläge inbegriffen – nach und nach ein. 2021 gab es dort besonders viele Jungvögel, 2023 wurden nur vier kleine Kiebitze gezählt. „Der Bruterfolg schwankt“, sagt Burnhauser, er hänge auch sehr von der Witterung ab.

Wie mit diesen wechselnden Umständen umzugehen ist, wurde auf der Grünen-Mitgliederversammlung mit Anton Burnhauser diskutiert. Geschützt werden müsse das Wiesenbrütergebiet vor allem vor dem zunehmenden Freizeitdruck, der auf dem Donauried lastet. Nicht nur Spaziergänger mit Hunden wurden beobachtet, die vor den Ökoflächen nicht haltmachen, sondern auch Quads, die dort ihre Runden drehen. Grünen-Stadtrat Peter Hurler und Altstadtrat Ludwig Klingler sind vertraut mit den Gegebenheiten auf den Ausgleichsflächen. Zusammen mit der Stadt Wertingen wird das Gebiet weiterentwickelt. Erst vor wenigen Wochen wurde ein neu erworbener Teil des Geländes aufbereitet, um auf einem ehemaligen Acker den Wiesenbrütern Lebensraum zu schaffen. Wichtig wäre – da waren sich alle Beteiligten einig – eine Vernetzung aller Ökoflächen im Donauried, um eine Ausbreitung von Pflanzen, Insekten, Kleintieren und Vögeln zu ermöglichen. (AZ)