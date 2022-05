Wertingen

15:30 Uhr

Wie Wertingens Juden in Vergessenheit gerieten

Der Friedhof der jüdischen Gemeinde Binswangen am Wertinger Judenberg.

Plus Nicht nur in Binswangen und Buttenwiesen bereicherten sie einst das gesellschaftliche Leben, sondern auch in der Zusamstadt. Doch die jüdische Gemeinde dort verschwand schon lange vor der Herrschaft der Nazis.

Von Johannes Mordstein

Mit einer großen Anzahl von Veranstaltungen wurde im vergangenen Jahr das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ gefeiert. Auch Binswangen und Buttenwiesen organisierten Projekte und Thementage anlässlich dieses Gedenkjahres. Die Stadt Wertingen konnte sich nicht daran beteiligen, denn sichtbare Spuren einer jüdischen Geschichte gibt es im Ortsbild des „schmucken Schwabenstädtchens“ nicht.

