Wieder ein Graffiti in Wertingen gesprayt

Erneut ist in Wertingen ein unerlaubtes Graffiti entdeckt worden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Unerlaubte Schmierereien wurden in Wertingen in der Kanalstraße entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Graffitis durch bislang unbekannte Täter zwischen 12. Januar, 0 Uhr, und 13. Januar, 16 Uhr, angebracht. Diesmal wurden diese an einer Lagerhalle gesprayt.

Ähnliche Graffitis tauchten in den vergangenen Wochen immer wieder in Wertingen auf

Der verwendete Schriftzug „637“ tauchte in den vergangenen Wochen häufig gleichgelagert auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich dieses Mal auf etwa 1000 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter 08272/9951-0 um Zeugenhinweise.

