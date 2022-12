Woher kommen die Handys und ihre Rohstoffe?

Mit allen Sinnen konnten Wertinger Schüler und Schülerinnen neue Erkenntnisse gewinnen. Weiter geht es mit einer Sammelaktion.

Eine große Kiste, voll gepackt mit Informationen und Anschauungsgegenständen zum Thema „Handy“. Klar, dass das die jungen Forscherinnen und Forscher an den Wertinger Fairetrade-Schulen neugierig machte. Für drei Wochen hat der Wertinger Weltladen im November für die fairen Schulen zwei „Handykisten“ ausgeliehen, um das Thema nicht nur über den Kopf, sondern auch mit den Sinnen anschaulich zu machen.

Dazu gab es auch neun Rollups mit weiteren Informationen zum Thema. Woher kommen die Rohstoffe, die für ein Handy gebraucht werden, wo und unter welchen Umständen werden sie gefertigt, wo landen sie, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Alles Fragen, die sich ein „normaler“ Handynutzer in der Regel nicht stellt.

Die Wertinger Mittelschule beteiligte sich an Handy-Aktion

Mit dabei war auch die Mittelschule Wertingen. Mit Religionslehrerin Martina Baur bauten sie im Mehrzweckraum der Schule die verschiedenen Stationen aus der Handykiste auf. Bereits beim Aufbau haben einige Schüler erstaunt gelesen, wie viele Rohstoffe in einem Handy verbaut werden. Die Rollups wurden studiert und dann das neue Wissen ausgetauscht.

Neben Zehnt- waren auch Neuntklässler in zwei Religionsstunden unterwegs, um drei bis vier Stationen zu erarbeiten. „Uns hat die erste Station 'Das unbekannte Wesen!' am meisten interessiert“, so eine Schülerin. „Wir konnten darin anhand eines Smartphone-Modells erfahren, welche Metalle in einem Handy verbaut sind. In einer Box gab es dann sogar dazu einige Rohstoff zum Anschauen und Anfassen.“ Auf einer Weltkarte konnte nachgeschaut werden, wo diese abgebaut werden.

Mit einer zweiten Handykiste und Ausstellung waren auch die Montessorischule und das Gymnasium unter die „Handyforscher“ gegangen. Die Jugendlichen verstanden sehr schnell, dass es beim Handy neben der Nützlichkeit für die Menschen – auch in den armen Ländern – vor allem auch um das Thema Menschenrechte und Umweltstandards gehen muss. Schäden an Mensch und an der Umwelt müssen auch in der Herstellung von Handys möglichst vermieden und ausgeschlossen werden, so der „Lernerfolg“. Dafür gilt es sich einzusetzen, vor allem in einer Fairtrade-Stadt wie Wertingen.

Handys werden auch in Wertingen gesammelt

Ein Weg ist dabei, nicht mehr verwendete Handys nicht einfach wegzuwerfen oder in der Schublade zu lagern, sondern dem Recycling zuzuführen, damit keine der wertvollen Stoffe verloren gehen. Dafür werden die Schulen und der Wertinger Weltladen ab dem neuen Jahr wieder eine Handy-Sammelaktion durchführen. Die gesammelten Handys werden an eine Firma weitergeleitet, die eine sachgerechte Wiederverwertung garantiert. Die Organisatoren, Mission Eine Welt und das Eine Welt Netzwerk Bayern, erhalten dafür eine Vergütung, die einem Projekt in Liberia und El Salvador zugutekommt.