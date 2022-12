Zwei Autofahrer werden bei Unfall in Wertingen verletzt

Eine 71-jährige Autofahrerin und ein 25-jähriger Pkw-Fahrer haben bei einem Zusammenstoß in der Zusamstadt Verletzungen erlitten. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ist es am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Wertingen gekommen. Eine 71-jährige Autofahrerin war auf der Zusmarshauser Straße ortsauswärts unterwegs und wollte laut Polizeibericht nach links in die Staatsstraße 2033 einbiegen.

Beide Autos müssen abgeschleppt werden

Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen eines 25-Jährigen. Die 71-Jährige und der 25-Jährige erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in das Krankenhaus Wertingen gefahren. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von circa 27.000 Euro. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)